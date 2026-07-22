Haberler

ATV Var Mısın Yok Musun Dilara ne kadar, kaç TL kazandı? 21 Temmuz Var Mısın Yok Musun Dilara'nın kutusundan ne çıktı?

ATV Var Mısın Yok Musun Dilara ne kadar, kaç TL kazandı? 21 Temmuz Var Mısın Yok Musun Dilara'nın kutusundan ne çıktı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun programının 21 Temmuz tarihli bölümünde yarışmacı koltuğuna Dilara oturdu. Yarışma boyunca başarılı bir performans sergileyen Dilara'nın kabul ettiği banka teklifi ve kutusundan çıkan ödül izleyicilerin gündemine oturdu. Peki, ATV Var Mısın Yok Musun Dilara ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Dilara'nın kutusunda ne çıktı 21 Temmuz?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun programı, 21 Temmuz tarihli bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bölümün başında gerçekleştirilen kura çekiminde gecenin yarışmacısı Dilara oldu. Yarışma boyunca başarılı bir performans sergileyen Dilara, yüksek tutarlı ödülleri uzun süre oyunda tutmayı başardı. Final bölümüne kadar dikkatli seçimler yapan yarışmacının aldığı karar ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Peki ATV Var Mısın Yok Musun Dilara ne kadar kazandı? İşte 21 Temmuz bölümünde yaşananlar.

ATV VAR MISIN YOK MUSUN DİLARA NE KADAR KAZANDI?

ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasının 21 Temmuz tarihli bölümünde yarışmacı koltuğuna Dilara oturdu. Yarışmanın ilerleyen turlarında yüksek tutarlı ödülleri oyunda tutmayı başaran Dilara, son bölüme kadar dikkatli seçimleriyle ilerledi.

Yarışmanın 7. turunda banka tarafından yarışmacıya 425 bin TL tutarında teklif sunuldu. O ana kadar oyunda kalan son iki ödül ise 10 bin TL ile 1 milyon TL oldu.

Dilara, Hamdi Bey tarafından sunulan 425 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrılmayı tercih etti. Yarışmacı, teklif karşısında "Varım" diyerek oyunu sonlandırdı ve 425 bin TL ödül kazandı.

VAR MISIN YOK MUSUN DİLARA'NIN KUTUSUNDA NE ÇIKTI 21 TEMMUZ?

Dilara'nın banka teklifini kabul etmesinin ardından yarışmacının kendi kutusu açıldı.

Kutunun içinde 1 milyon TL olduğu görüldü. Böylece Dilara, bankanın teklifini kabul ettiği için 425 bin TL ile yarışmadan ayrılırken, kutusunda ise 1 milyon TL ödül bulunduğu ortaya çıktı.

Programda yaşanan bu gelişmeyle birlikte 21 Temmuz bölümünde yarışmacının aldığı karar ve kutusundan çıkan ödül izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın sonunda resmi olarak Dilara, bankanın sunduğu 425 bin TL'lik teklifi kabul ederek yarışmayı tamamladı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar

Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dediği oluyor
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi

Cezaevindeki Haluk'a bir darbe daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç golü önceden bildi! Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba

Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba
Krizden çıkamadılar! Dev havayolu şirketi kapanıyor

Dev havayolu şirketi kapanıyor
Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı

Avrupa'da bir ilk: Fransa'dan çocukları korumak için tarihi adım
İsrail bayrağını arabayla ezdiler

İsrail bayrağını arabayla ezdiler
Asgari ücrette yeni hazırlık tartışma yarattı: Çok büyük bir kaosa neden olur

Asgari ücrette yeni hazırlık tartışma yarattı: Çok büyük kaos çıkar
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı

Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı!