ATV Var Mısın Yok Musun Dilara ne kadar, kaç TL kazandı? 21 Temmuz Var Mısın Yok Musun Dilara'nın kutusundan ne çıktı?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun programı, 21 Temmuz tarihli bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bölümün başında gerçekleştirilen kura çekiminde gecenin yarışmacısı Dilara oldu. Yarışma boyunca başarılı bir performans sergileyen Dilara, yüksek tutarlı ödülleri uzun süre oyunda tutmayı başardı. Final bölümüne kadar dikkatli seçimler yapan yarışmacının aldığı karar ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Peki ATV Var Mısın Yok Musun Dilara ne kadar kazandı? İşte 21 Temmuz bölümünde yaşananlar.

ATV VAR MISIN YOK MUSUN DİLARA NE KADAR KAZANDI?

ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasının 21 Temmuz tarihli bölümünde yarışmacı koltuğuna Dilara oturdu. Yarışmanın ilerleyen turlarında yüksek tutarlı ödülleri oyunda tutmayı başaran Dilara, son bölüme kadar dikkatli seçimleriyle ilerledi.

Yarışmanın 7. turunda banka tarafından yarışmacıya 425 bin TL tutarında teklif sunuldu. O ana kadar oyunda kalan son iki ödül ise 10 bin TL ile 1 milyon TL oldu.

Dilara, Hamdi Bey tarafından sunulan 425 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrılmayı tercih etti. Yarışmacı, teklif karşısında "Varım" diyerek oyunu sonlandırdı ve 425 bin TL ödül kazandı.

VAR MISIN YOK MUSUN DİLARA'NIN KUTUSUNDA NE ÇIKTI 21 TEMMUZ?

Dilara'nın banka teklifini kabul etmesinin ardından yarışmacının kendi kutusu açıldı.

Kutunun içinde 1 milyon TL olduğu görüldü. Böylece Dilara, bankanın teklifini kabul ettiği için 425 bin TL ile yarışmadan ayrılırken, kutusunda ise 1 milyon TL ödül bulunduğu ortaya çıktı.

Programda yaşanan bu gelişmeyle birlikte 21 Temmuz bölümünde yarışmacının aldığı karar ve kutusundan çıkan ödül izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın sonunda resmi olarak Dilara, bankanın sunduğu 425 bin TL'lik teklifi kabul ederek yarışmayı tamamladı.