ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 30 Ocak ATV yayın akışında neler var?
30 Ocak Cuma günü ATV, sabah saatlerinden gece kuşağına kadar uzanan zengin yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gün boyunca ekrana gelecek bilgilendirici programlar, sevilen diziler ve özel yapımlar dikkat çekiyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 30 Ocak ATV yayın akışında neler var?

30 Ocak Cuma akşamı ATV, prime time kuşağında öne çıkan yapımlarla izleyici karşısına çıkıyor. Gün boyu devam eden yayın akışının ardından akşam saatlerinde ekrana gelecek programlar, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Detaylar haberin devamında.

ATV canlı izlemek için tıklayın .

  • 06:00 – Aldatmak
  • 07:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – A.B.İ. (3. Bölüm)
  • 23:20 – Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
  • 01:30 – Aşk Sana Benzer (Yerli Sinema)
  • 03:30 – Bir Gece Masalı
  • 05:30 – Aldatmak
