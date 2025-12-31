Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 31 Aralık ATV yayın akışında neler var?

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 31 Aralık ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
31 Aralık Çarşamba günü ATV, sabah saatlerinden geceye kadar uzanan dolu dolu yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gün boyu ekrana gelecek yapımlar; dizi, program ve eğlence içerikleriyle farklı izleyici kitlelerine hitap ederek ekran başında keyifli bir gün vadediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 31 Aralık ATV yayın akışında neler var?

31 Aralık Çarşamba günü ATV ekranlarında gün boyu süren yayınların ardından akşam kuşağında öne çıkan yapımlar izleyicilerin ilgisini çekiyor. Prime time saatlerinde ekrana gelecek program ve dizilerle birlikte ATV, tempolu ve dolu dolu bir yayın akışı sunmaya hazırlanıyor. Yayın akışına dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:20 – Aldatmak
  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? – Yılbaşı Özel (1204. Bölüm)
  • 02:00 – Ölümlü Dünya (Yerli Sinema)
  • 04:30 – Kardeşlerim
