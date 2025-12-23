ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 23 Aralık ATV yayın akışında neler var?
23 Aralık Salı günü ATV ekranları izleyicileri dopdolu bir yayın akışıyla karşılıyor. Sabah kuşağından geceye kadar süren programlar, diziler ve haber bültenleri gün boyunca ekrana kilitleyecek içeriklerle dolu. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 23 Aralık ATV yayın akışında neler var?
23 Aralık Salı günü ATV ekranları, sabahın ilk saatlerinden geceye kadar zengin bir yayın akışıyla izleyicilerle buluşuyor. Gün boyunca haber ve gündem programlarının yanı sıra magazin ve eğlence içerikleri ekrana gelirken, akşam kuşağında yayınlanacak dizi ve özel yapımlar prime time saatlerinde izleyici ilgisini artırıyor.
ATV CANLI İZLE
ATV canlı izlemek için tıklayın.
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Aldatmak
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri (CANLI İZLE)
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 19:45 – Kupa Günlüğü
- 20:30 – Fenerbahçe – Beşiktaş ZTK
- 22:50 – Kuruluş Orhan (8. Bölüm)
- 01:30 – Sonsuz Aşk / Yerli Sinema
- 03:30 – Kardeşlerim