ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 19 Aralık ATV yayın akışında neler var?

Güncelleme:
19 Aralık Cuma günü ATV ekranlarında izleyicileri yoğun ve hareketli bir yayın akışı bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren gündüz kuşağı programları, magazin içerikleri ve haber bültenleri ekrana gelirken; akşam kuşağında yayınlanacak dizi ve özel yapımlar ise "Bu akşam ATV'de ne var?" sorusunu öne çıkarıyor. Gün boyunca sürecek yayın akışının detayları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki!

19 Aralık Cuma günü ATV, sabah saatlerinden geceye uzanan zengin yayın akışıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Günün erken saatlerinde haber ve gündem programlarıyla başlayan yayınlar, gün boyu magazin ve eğlence içerikleriyle devam ederken; akşam kuşağında ekrana gelecek dizi ve özel yapımlar "Bu akşam ATV'de ne var?" sorusunu yeniden gündeme taşıyor. Özellikle prime time saatlerinde yayınlanacak yapımlar, izleyicilerin ekran başındaki tercihlerinde belirleyici oluyor.

ATV canlı izlemek için tıklayın.

  • 07.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
  • 13.00 – ATV Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – ATV Ana Haber
  • 20.00 – Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw (Yabancı Sinema)
  • 22.45 – En Uzun Gece (TV'de İlk – Yabancı Sinema)
  • 01.00 – En Uzun Gece (Tekrar)
  • 03.00 – Kardeşlerim
  • 05.30 – Aldatmak
title