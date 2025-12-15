ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 15 Aralık ATV yayın akışında neler var?
15 Aralık Pazartesi günü ATV ekranları, günün ilk saatlerinden itibaren dopdolu bir yayın akışıyla izleyici karşısına çıkıyor. Sabah kuşağındaki programlardan gün içi magazin ve haber bültenlerine, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi ve yapımlara kadar uzanan geniş içerik yelpazesi, izleyicilere farklı alternatifler sunuyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 15 Aralık ATV yayın akışında neler var?
ATV'nin 15 Aralık Pazartesi günü yayın akışı, izleyicilere dolu dolu bir ekran günü vadediyor. Sabah kuşağında haber ve bilgilendirici programlarla başlayan yayınlar, gün içinde magazin, eğlence ve sohbet formatlarıyla sürüyor. Akşam saatlerine doğru ise ilgiyle takip edilen diziler ve özel yapımlar ekranlara gelirken, kanalın prime time tercihleri izleyiciler tarafından yakından merak ediliyor.
ATV CANLI İZLE
ATV canlı izlemek için tıklayın.
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – ATV Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – ATV Ana Haber
- 20.00 – Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı (Yerli Sinema)
- 22.40 – Kuruluş Orhan (7. Bölüm)
- 01.40 – Gözleri Karadeniz (15. Bölüm)
- 04.00 – Kardeşlerim