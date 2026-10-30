ATV CANLI İZLE: 30 Ekim Müge Anlı canlı nereden izlenir? Müge Anlı başladı mı, saat kaçta başlıyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATV’nin gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, 30 Ekim 2026 Cuma günü de izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Programın yeni bölümünde ele alınacak olayları ve yaşanacak gelişmeleri takip etmek isteyen izleyiciler, “Müge Anlı başladı mı?”, “Müge Anlı saat kaçta başlıyor?” ve “Müge Anlı canlı izle” sorularına yanıt arıyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor. 30 Ekim Cuma günü programı canlı takip etmek isteyen izleyiciler, ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ekranına ulaşabiliyor. Peki, Müge Anlı bugün başladı mı, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte ATV canlı yayın ekranı ve programın yayın saati…
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ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Altı Üstü İstanbul
- 23:20 Ip Man: Kung Fu Ustası / Yabancı Sinema
- 00:50 Ip Man: Kung Fu Ustası / Yabancı Sinema
- 02:30 A.B.İ.
- 05:00 Hercai