Attamah’ın babası neden öldü, Attamah’ın babası kim?

Gündeme düşen “Attamah’ın babası neden öldü?” sorusu, oyuncunun özel hayatına dair merakı da artırdı. Attamah’ın babasının kim olduğu ve ölümüne ilişkin bilgiler araştırılırken, konu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.

ÇORUM FK’NIN ŞAMPİYONLUĞUNA ACI HABER DAMGA VURDU

1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen Çorum FK, tarihi bir başarıya imza atarken maç sonrası gelen acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı. Karşılaşma boyunca sahada forma giyen Attamah’ın, maç esnasında babasının vefat ettiği öğrenildi.

TEKNİK DİREKTÖR UĞUR UÇAR AÇIKLADI

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, alınan acı haberi kamuoyuyla paylaştı. Uçar, “Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle bugün eğlencemizi fazla uzatmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

ATTAMAH’IN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Attamah’ın babasının ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.