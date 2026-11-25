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Atletico Madrid Viking maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı tabii Spor 5. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki Atletico Madrid Viking maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor 5 üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla internetten de takip edilebilecek.

ATLETİCO MADRİD VİKİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Viking maçı tabii Spor 5 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ATLETİCO MADRİD VİKİNG MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları tabii Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL.

ATLETİCO MADRİD VİKİNG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Atletico Madrid Viking maçı şifresiz değil. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları, tabii platformunda Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. Bu nedenle maçı izlemek için tabii Premium aboneliği gerekiyor. Platformda tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor.

ATLETİCO MADRİD VİKİNG MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid Viking maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında yapılacak.

ATLETİCO MADRİD VİKİNG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid Viking maçı, Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.