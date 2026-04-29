Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ederken Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu kritik mücadele öncesinde en çok aranan soruların başında maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri geliyor. Peki, Atletico Madrid Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Detaylar...

ATLETICO MADRID ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final kapsamında oynanacak Atletico Madrid – Arsenal karşılaşması, 29 Nisan Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

ATLETICO MADRID ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

ATLETICO MADRID ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID ARSENAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Evet, Atletico Madrid – Arsenal maçı şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak olan karşılaşma, herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek. Bu durum, karşılaşmaya olan ilgiyi daha da artırıyor.