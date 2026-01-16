Atlas'ı kim öldürdü? Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın katili kim, kaç yaşında?

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Çağlayan yaşadığı acıyı anlattı. Oğlunun evden çıkarken "Anne, kardeşimin yanına gidiyorum" dediğini belirten Çağlayan, yaklaşık yarım saat sonra ikiz kardeşinden gelen telefonla yıkıldığını söyledi. "Anne, kardeşimi bıçakladılar, çok kötü durumda, hemen gel" sözleriyle olay yerine çağrıldığını ifade eden acılı anne, hastaneye vardığında oğlunun son anlarını yaşadığını dile getirdi. "Müdahale ediyorlardı ama yüzü tamamen morarmıştı, vücudunda kan kalmamıştı. Ben evladımı toprağa verdim, onlar da bu acının cezasını ömür boyu çeksin" dedi.

GÜNGÖREN'DE ÖLDÜRÜLEN ATLAS ÇAĞLAYAN'IN KATİLİ KİM

Güngören'de "yan bakma" iddiasıyla çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Aralarında çocukların da bulunduğu iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acılı anne Gülhan Çağlayan ise oğlunun ölümüyle ilgili adalet çağrısında bulundu.

17 YAŞINDAKİ ATLAS BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce birbirlerini tanımadıkları öğrenilen iki grup, bir kafeden çıktıktan sonra "yan bakma" gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında 15 yaşındaki E.Ç., yanında taşıdığı sustalı bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası E.Ç., suç aletiyle birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

"ATLAS'IM İÇİN ADALET İSTİYORUM"

Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Çağlayan, yaşadığı acıyı dile getirerek sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Oğlunun her gün gittiği kahvenin önünde bıçaklandığını belirten anne, "Ben Atlas'ım için adalet istiyorum. Sesimizin duyulmasını istiyorum. Oğlumu toprağa verdim, yapanlar da bunun bedelini ömür boyu ödesin" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yaşına da tepki gösteren Çağlayan, "15 yaşında olabilirler ama çocuk değiller. Yaptıkları şeyin ne olduğunu biliyorlar. Benim yavrum toprak oldu" dedi.

"OLAY YERİNE GİTTİĞİMDE OĞLUM CAN ÇEKİŞİYORDU"

Oğlunun olay günü evden çıkış anlarını anlatan Gülhan Çağlayan, Atlas'ın kendisini iş çıkışında beklediğini söyledi. Eve geldikten sonra oğlunun "Anne, kardeşimin yanına gideceğim" diyerek dışarı çıktığını belirten anne, kısa süre sonra ikiz oğlundan gelen telefonla yıkıldığını anlattı.

"Yarım saat bile geçmemişti. İkiz kardeşi arayıp 'Anne, kardeşimi bıçakladılar, çok kötü durumda' dedi. Olay yerine gittiğimde oğlum zaten can çekişiyordu. Kalp masajı yapıyorlardı ama yüzü mosmordu, vücudunda kan kalmamıştı" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

"BAŞKA ANNELER AĞLAMASIN"

Başka çocukların zarar görmemesi için çağrıda bulunan anne Çağlayan, "Önce Ahmet, sonra benim oğlum Atlas gitti. Bundan sonra başka çocuklar ölmesin, başka anneler yanmasın" diyerek yetkililere seslendi.