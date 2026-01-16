Haberler

Güncelleme:
İstanbul Güngören'de, yaşları 18'in altında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Atlas Çağlayan ağır yaralandı. Çağlayan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Peki, Atlas Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Atlas Çağlayan neden öldü, kim öldürdü? Detaylar haberimizde.

İstanbul Güngören'de gerçekleşen trajik olay, gençler arasında hızla yayılan bir üzüntü dalgası yarattı. Olayın merkezinde Atlas Çağlayan bulunuyor. Atlas Çağlayan, Merter Mahallesi'nde yaşanan kısa süreli bir tartışmanın ardından hayatını kaybetti. Peki, Atlas Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Atlas Çağlayan neden öldü? Detaylar...

ATLAS ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Olay günü Atlas Çağlayan, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu restorandan çıkarken, başka bir grup ile göz teması yüzünden başlayan tartışmaya karıştı. Sosyal çevresinde sakin ve arkadaş canlısı olarak bilinen genç, bu ani anlaşmazlığın ardından hayatını kaybetti. Bu durum, gençler arasındaki küçük anlaşmazlıkların nasıl ciddi boyutlara ulaşabileceğine dair önemli bir uyarı niteliğinde.

ATLAS ÇAĞLAYAN KAÇ YAŞINDA?

Atlas Çağlayan, yaşanan olay sırasında sadece 17 yaşındaydı.

ATLAS ÇAĞLAYAN NEDEN ÖLDÜ?

Atlas Çağlayan'ın ölümü, "yan baktın" tartışması olarak bilinen küçük bir anlaşmazlığın kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. 18 yaşından küçük iki grup arasında başlayan tartışma, restorandan dışarı çıkıldıktan sonra sokakta şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya evrilmesi, olayın trajik boyutunu artırdı. Bu kavga sırasında 15 yaşındaki E.Ç., Atlas Çağlayan'ı bıçakladı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve genç yaşta yaşamını yitirdi. Bu durum, küçük anlaşmazlıkların nasıl ölümle sonuçlanabileceğini gösteren ciddi bir örnek olarak kayıtlara geçti.

ATLAS ÇAĞLAYAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Atlas Çağlayan'ı öldüren kişi, olay sırasında kavga eden gruptan 15 yaşındaki E.Ç. olarak belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme, iki tarafın birbirlerini önceden tanımadığını ve kavganın sadece "yan baktın" tartışmasından kaynaklandığını ortaya koydu.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
