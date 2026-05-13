Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu gözaltına alınan Demirci, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Peki, Atalay Demirci kimdir? Atalay Demirci neden tutuklandı? Detaylar...

ATALAY DEMİRCİ KİMDİR?

Atalay Demirci, stand-up gösterileri ve televizyon programlarıyla tanınan bir komedyendir. Özellikle katıldığı yetenek yarışmaları ve sahne performanslarıyla geniş kitleler tarafından bilinir hale gelen Demirci, uzun yıllar çeşitli organizasyonlarda sahne aldı.

ATALAY DEMİRCİ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atalay Demirci’nin İstanbul’da olduğu belirlendi.

Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda Demirci’nin Kartal ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Demirci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tarafından değerlendirilen dosya kapsamında, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu belirtilen Demirci’nin tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturma ve yakalama sürecinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen FETÖ operasyonları kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.