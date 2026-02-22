Haberler

Atalanta Napoli maçı hangi kanalda, Atalanta Napoli nereden CANLI izlenir?

Güncelleme:
İtalya Serie A'da haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Atalanta – Napoli mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, "Atalanta Napoli maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Serie A dev karşılaşmasının yayın bilgileri ve canlı yayın seçenekleriyle ilgili tüm detaylar…

Serie A'da zirve yarışını yakından ilgilendiren Atalanta Napoli maçı öncesi geri sayım başladı. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, Atalanta Napoli maçının yayınlanacağı kanalı ve canlı izleme yollarını araştırıyor. Atalanta Napoli karşılaşmasının saat bilgisi, yayıncı kuruluşu ve canlı yayın alternatifleri haberimizde…

ATALANTA – NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Atalanta – Napoli mücadelesi, futbolseverlerle canlı yayınla buluşacak. Karşılaşma; S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından şifreli olarak izlenebilecek.

ATALANTA – NAPOLI MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, uydu yayınına ek olarak internet üzerinden de hizmet veriyor. Platform, numaralı kanal sistemi ile Türksat uydusu ve dijital uygulamalar aracılığıyla şifreli yayın yapıyor. Mobil cihazlar ve akıllı televizyonlardan da erişim sağlanabiliyor.

ATALANTA – NAPOLI MAÇI TIVIBU SPOR 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu platformu üzerinden 78. kanal üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydu yayınına sahip olan kanal, aynı zamanda internet üzerinden de şifreli olarak maç yayını sunuyor.

ATALANTA – NAPOLI MAÇI S SPORT 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport 2;

• Kablo TV: 241

• Turkcell TV+: 78

• Vodafone TV: 12

numaralı kanallar üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla da şifreli olarak izlenebiliyor.

ATALANTA – NAPOLI MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Serie A kapsamında oynanacak Atalanta – Napoli karşılaşması, 22 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

ATALANTA – NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

ATALANTA – NAPOLI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya Serie A'daki bu kritik karşılaşma, Bergamo'da bulunan Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
