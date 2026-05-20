Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Miray Daner, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Ata Caner Çerçioğlu ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Yaklaşık üç yıldır mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftin, ilişkilerinde önemli bir dönemece geldiği konuşuluyor. Peki, Ata Caner Çerçioğlu kimdir, ne iş yapıyor? Miray Daner sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MİRAY DANER SEVGİLİSİ ATA CANER ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Ata Caner Çerçioğlu, son dönemde oyuncu Miray Daner ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde öne çıkan isimlerden biri oldu. Ancak Çerçioğlu yalnızca özel hayatıyla değil, eğitim geçmişi ve iş dünyasındaki görevleriyle de dikkat çekiyor.

12 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya gelen Ata Caner Çerçioğlu, köklü bir aileden geliyor. İlk öğrenimini Ankara’da tamamlayan Çerçioğlu, lise eğitimini Aydın Anadolu Lisesi’nde aldı. Eğitim hayatı boyunca ekonomi ve finans alanlarına ilgi duyan Çerçioğlu, üniversite tercihini de bu doğrultuda yaptı.

Lisans eğitimi için İzmir’e giden Ata Caner Çerçioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından akademik kariyerini yurt dışında sürdürmek isteyen Çerçioğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Türkiye’ye döndükten sonra kurumsal iş hayatına adım atan Çerçioğlu, aile şirketlerinde aktif görev almaya başladı. İş dünyasında özellikle sanayi ve organize sanayi bölgesi yönetimindeki çalışmalarıyla öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.

ATA CANER ÇERÇİOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Ata Caner Çerçioğlu’nun iş hayatı, eğitim aldığı alanlarla doğrudan bağlantılı ilerledi. Uluslararası ticaret ve finans eğitimi alan Çerçioğlu, Türkiye’ye dönüşünün ardından aile şirketlerinde aktif rol üstlendi.

Kurumsal yönetim süreçlerinde görev alan Çerçioğlu, özellikle sanayi yatırımları ve organize sanayi bölgesi çalışmalarıyla dikkat çekiyor. İş dünyasında yönetim alanındaki faaliyetlerini sürdüren Çerçioğlu, Haziran 2023 tarihinde Aydın Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı görevine seçildi.

Bu göreviyle birlikte sanayi yatırımları, bölgesel kalkınma ve organize sanayi projelerinde aktif şekilde çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Özellikle genç yaşta üstlendiği yöneticilik görevleri, iş çevrelerinde dikkat çekici bir kariyer örneği olarak değerlendiriliyor.

ATA CANER ÇERÇİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

12 Ağustos 1992 doğumlu olan Ata Caner Çerçioğlu, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

ATA CANER ÇERÇİOĞLU NERELİ?

Ata Caner Çerçioğlu’nun eğitim hayatının önemli bir bölümü Ankara, Aydın ve İzmir’de geçti. Ailesinin kökeni ve iş dünyasındaki faaliyetleri nedeniyle Aydın ile güçlü bağları bulunan Çerçioğlu, kamuoyunda Aydınlı iş insanı kimliğiyle tanınıyor.

Özellikle ailesinin bölgedeki sanayi ve yerel yönetim alanındaki etkisi nedeniyle Aydın iş dünyasında bilinen isimlerden biri haline gelen Çerçioğlu, organize sanayi çalışmalarıyla da şehirde aktif görev üstleniyor.

ATA CANER ÇERÇİOĞLU ANNESİ, BABASI KİM?

Ata Caner Çerçioğlu’nun ailesi, kamuoyu tarafından yakından tanınan isimlerden oluşuyor. Annesi, uzun yıllardır siyasette aktif görev yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’dur.

Babası ise Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ercan Çerçioğlu olarak bilinmektedir.