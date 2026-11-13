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Asvel Villeurbanne - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? | 13 Kasım 2026

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Asvel Villeurbanne - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? | 13 Kasım 2026
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THY Euroleague'in 11. haftasında Beşiktaş, Fransa deplasmanında ASVEL Villeurbanne ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların zorlu deplasman maçı öncesinde basketbolseverler "ASVEL - Beşiktaş maçı hangi kanalda?" ve "Maç saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Karşılaşma bu akşam Türkiye saatiyle 22.30'da Fransa'daki LDLC Arena'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

ASVEL - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

ASVEL Villeurbanne - Beşiktaş maçı S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

ASVEL - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

ASVEL Villeurbanne - Beşiktaş maçı bugün, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

ASVEL - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Décines-Charpieu'de bulunan LDLC Arena'da oynanacak.

S SPORT 2 HANGİ PLATFORMLARDA VAR?

S Sport 2, Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan izlenebiliyor. Kanal ayrıca Disney Plus üzerinden internetten de takip edilebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Kanalın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bu maç için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. İzleyiciler maçı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ VE ASVEL EUROLEAGUE'DE KAÇINCI SIRADA?

İki takım da Euroleague'de geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Beşiktaş 13. sırada, ASVEL ise 15. sırada bulunuyor. Beşiktaş, Euroleague'deki son maçında Zalgiris Kaunas'a 83-67 mağlup oldu. ASVEL ise son maçında sahasında Bayern Münih'e 99-95 yenildi.

   

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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