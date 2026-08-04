Aston Villa maçı hangi kanalda, BG Pathum United Aston Villa maçı nereden CANLI izlenir?

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile Tayland temsilcisi BG Pathum United hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, "Aston Villa maçı hangi kanalda?" ve "BG Pathum United Aston Villa maçı nereden CANLI izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, canlı yayın seçenekleri ve maçla ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık maçları kapsamında Tayland temsilcisi BG Pathum United ile İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele öncesinde "Aston Villa maçı hangi kanalda?", "BG Pathum United - Aston Villa maçı nereden canlı izlenir?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar…

BG PATHUM UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BG Pathum United ile Aston Villa arasındaki hazırlık karşılaşması 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 15.30'da (TSİ) başlayacak. Mücadele, Tayland'ın Pathum Thani kentinde bulunan True BG Stadium'da oynanacak.

BG PATHUM UNITED - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için önemli bir detay bulunuyor. BG Pathum United - Aston Villa hazırlık maçının Türkiye'de resmi bir yayıncısı bulunmuyor. Bu nedenle mücadele herhangi bir televizyon kanalından veya resmi yerel dijital platformdan canlı olarak yayınlanmayacak.

BG PATHUM UNITED - ASTON VILLA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maç için Türkiye'de resmi canlı yayın hizmeti sunulmadığından, karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarların kulüplerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılabilecek duyuruları takip etmeleri öneriliyor. Resmi yayın hakkı bulunmayan ve güvenilir olmayan internet sitelerine itibar edilmemesi gerekiyor.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARDA SON DURUM

Hazırlık dönemini sürdüren BG Pathum United ile Aston Villa, yeni sezon öncesinde eksiklerini görmek ve oyuncuların son durumunu değerlendirmek amacıyla sahaya çıkacak. Teknik direktörlerin yoğun fikstür nedeniyle rotasyona gitmesi beklenirken, maç saatine kadar yaşanabilecek sakatlık, kadro ve ilk 11 gelişmeleri kulüplerin resmi açıklamalarıyla netlik kazanacak.

BG PATHUM UNITED - ASTON VILLA MAÇI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Maç hangi gün oynanacak?

4 Ağustos 2026 Salı.

Maç saat kaçta başlayacak?

Saat 15.30 (TSİ).

Maç nerede oynanacak?

Tayland'ın Pathum Thani kentindeki True BG Stadium'da.

Türkiye'de canlı yayın var mı?

Hayır. Karşılaşmanın Türkiye'de resmi yayıncısı bulunmuyor.