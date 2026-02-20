ASpor Fenerbahçe Beko Türk Telekom CANLI izleme linki var mı?
Basketbol Süper Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler, maçın ASpor canlı izleme linki var mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe Beko – Türk Telekom maçı canlı yayın bilgileri ve detaylar…
Basketbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe Beko – Türk Telekom maçı için geri sayım başladı. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler, A Spor canlı izle ve maç yayın bilgilerini araştırıyor. Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı canlı yayın var mı, şifresiz mi? İşte maç saati ve yayın detayları…
FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak TBF Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Basketbolseverler, karşılaşmayı A Spor'un uydu ve dijital platformlardaki resmi yayınları üzerinden takip edebilecek.
FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko – Türk Telekom maçı, 20 Şubat Cuma günü saat 20:45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Türkiye Kupası yarı final heyecanı, 20 Şubat Cuma akşamı basketbolseverlerle buluşacak.
FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Zorlu mücadele, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
A SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
A Spor yayını, aşağıdaki platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir:
Digiturk: 88
D-Smart: 80
Kablo TV: 142
Tivibu: 381
Turkcell TV+: 74
Vodafone TV: 71
Türksat uydu yayını
A SPOR FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
A Spor'un resmi yayın hakları kapsamında, Fenerbahçe Beko – Türk Telekom maçı yalnızca A Spor'un kendi platformları üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir.
Maçı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, A Spor'un televizyon yayını ve resmi dijital kanalları üzerinden karşılaşmayı güvenle takip edebilir.