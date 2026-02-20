ASpor Fenerbahçe Beko Türk Telekom CANLI izleme linki var mı?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe Beko – Türk Telekom maçı için geri sayım başladı. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler, A Spor canlı izle ve maç yayın bilgilerini araştırıyor. Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı canlı yayın var mı, şifresiz mi? İşte maç saati ve yayın detayları…

FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak TBF Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Basketbolseverler, karşılaşmayı A Spor'un uydu ve dijital platformlardaki resmi yayınları üzerinden takip edebilecek.

FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko – Türk Telekom maçı, 20 Şubat Cuma günü saat 20:45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türkiye Kupası yarı final heyecanı, 20 Şubat Cuma akşamı basketbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

A SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor yayını, aşağıdaki platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir:

Digiturk: 88

D-Smart: 80

Kablo TV: 142

Tivibu: 381

Turkcell TV+: 74

Vodafone TV: 71

Türksat uydu yayını

A SPOR FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

A Spor'un resmi yayın hakları kapsamında, Fenerbahçe Beko – Türk Telekom maçı yalnızca A Spor'un kendi platformları üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir.

Maçı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, A Spor'un televizyon yayını ve resmi dijital kanalları üzerinden karşılaşmayı güvenle takip edebilir.