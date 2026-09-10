Asnesio neden yok, Fenerbahçe Roma maçında Asnesio yok mu, sakat mı, cezalı mı?

Fenerbahçe- Roma maçı öncesi en çok merak edilen konulardan biri de “Asensio neden yok?” sorusu oldu. Sarı-lacivertli takımın önemli hücum oyuncularından Marco Asensio'nun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak edilirken, futbolcunun sakat mı, cezalı mı olduğu da gündeme geldi.

ASENSIO NEDEN YOK? FENERBAHÇE ROMA MAÇINDA ASENSIO YOK MU, SAKAT MI, CEZALI MI?

Fenerbahçe'nin Roma ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde en çok merak edilen konulardan biri Marco Asensio'nun maç kadrosunda neden yer almadığı oldu. Futbolseverler “Asensio neden yok?”, “ Fenerbahçe Roma maçında Asensio oynayacak mı?” ve “Asensio sakat mı, cezalı mı?” sorularına yanıt arıyor. İspanyol yıldızın karşılaşmada forma giyemeyecek olmasının nedeni belli oldu.

ASENSIO NEDEN YOK?

Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin Roma maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımın hücum hattındaki önemli oyuncularından biri olan Asensio, yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacak.

Bu nedenle Fenerbahçe Teknik Direktörü, Roma karşısında Asensio'nun yerine farklı bir oyuncuyu tercih etmek durumunda kalacak.

FENERBAHÇE ROMA MAÇINDA ASENSIO OYNAYACAK MI?

Hayır. Marco Asensio, Fenerbahçe-Roma maçında oynayamayacak. İspanyol futbolcunun karşılaşmaya çıkmasına engel olan durum herhangi bir cezadan değil, sakatlığından kaynaklanıyor.

Asensio'nun yokluğu, özellikle Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor.

ASENSIO SAKAT MI?

Evet, Asensio sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor. Oyuncunun yaşadığı sakatlık, Roma karşılaşmasında görev almasına engel oldu. Dolayısıyla futbolcunun maçta yer almamasının nedeni disiplin cezası değil, sağlık durumudur.

ASENSIO CEZALI MI?

Hayır. Marco Asensio'nun Roma maçında forma giyememesinin nedeni ceza değil. Oyuncu herhangi bir men cezası nedeniyle tribünde olmayacak. Asensio'nun yokluğunun temel sebebi sakatlığı.

Bu ayrıntı, “Asensio cezalı mı?” sorusunun yanıtını arayan futbolseverler açısından da önem taşıyor.

FENERBAHÇE ROMA MAÇINDA ASENSIO'NUN YERİNE Kİ OYNAYACAK?

Asensio'nun sakatlığı nedeniyle Roma karşısında hücum hattında alternatif bir isim görev yapacak. Teknik heyetin tercih edeceği oyuncu, maç öncesinde açıklanacak resmi ilk 11 ile netlik kazanacak.

Fenerbahçe'nin Roma karşılaşmasındaki oyun planında Asensio'nun yokluğunun nasıl telafi edileceği ise mücadelenin en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇINDA ASENSIO NEDEN YOK?

Özetle, Marco Asensio Fenerbahçe-Roma maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İspanyol futbolcu cezalı değil. Sarı-lacivertli taraftarların merak ettiği “Asensio neden yok?” sorusunun yanıtı ise sakatlık olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe ile Roma arasındaki mücadele 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde açıklanacak resmi kadrolarla birlikte Asensio'nun yerine kimin görev yapacağı da kesinleşecek.