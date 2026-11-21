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Aslıhan Malbora 31 yaşında. 27 Mart 1995'te Afyonkarahisar'da doğan oyuncu, Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın kız kardeşi Leyla Çaka'yı oynadı. Netflix dizisi Kübra'da birlikte rol aldığı Çağatay Ulusoy ile ilişkisi Aralık 2024'te magazin basınına yansıdı.

Malbora bu hafta bir tiyatro çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiftin önümüzdeki ay yurt dışında nikah kıyacağı iddiası sorulunca "Hayır, öyle bir şey yok. Evlenmiyorum" dedi. Hamilelik dedikodularına karşı dava açmayı düşünmediğini de ekledi.

ASLIHAN MALBORA KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 doğumlu olduğu için 31 yaşında. Burcu Koç; Mart sonunda 32'ye girecek.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 2017'den beri dizi ve filmlerde oynayan bir oyuncu. Televizyona ATV'de yayımlanan Seven Ne Yapmaz dizisindeki Zeynep rolüyle girdi. Asıl tanınırlığı 2021'de Show TV'de başlayan Üç Kuruş ile geldi; dizide 28 bölüm boyunca Leyla Çaka'yı canlandırdı.

Oyunculuk eğitimine üniversite yıllarında başladı. İlk dersleri Akademi 35.5 Sanat Evi'nde aldı, burada bir yıl temel oyunculuk ve sahne eğitimi gördü.

ASLIHAN MALBORA NERELİ?

Aslıhan Malbora Afyonkarahisarlı. İlkokulu ve ortaokulu doğduğu kentte bitirdi, üniversite için İstanbul'a taşındı. Büyükbabası Yörük kökenli.

ASLIHAN MALBORA NE MEZUNU?

Aslıhan Malbora, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda ve Kimya Mühendisliği okudu. Oyunculukla da bu bölümde öğrenciyken tanıştı.

ASLIHAN MALBORA ÇAĞATAY ULUSOY İLE EVLENİYOR MU?

Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy ile evleneceği haberlerini yalanladı. Tiyatro çıkışında "Nereden çıktı?" diye sordu ve böyle bir planlarının olmadığını söyledi.

Ulusoy son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi; zayıflama iğnesi kullandığı da yazılmıştı. Malbora bu iddiayı da reddetti. Sevgilisinin iğne kullanmadığını, çok disiplinli bir diyet yaptığını anlattı. Ulusoy da 19 Kasım'da Etiler'de Malbora ile görüntülendiğinde diyet yaptığını söylemiş, yeni işinin başladığını ve sabah sette olacağını eklemişti.

İkili, Durul ve Yağmur Taylan'ın yönettiği Kübra dizisinde partner oldu. Birlikte oldukları ilk kez 18 Aralık 2024'te yazıldı, kısa süre sonra da havalimanında birlikte görüntülendiler.

ASLIHAN MALBORA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aslıhan Malbora'nın en bilinen dizileri Üç Kuruş, Her Yerde Sen ve Kübra. Kariyerinin ilk yıllarında Seven Ne Yapmaz (2017), Kalbimin Sultanı (2018, Saliha Sultan) ve Ağlama Anne'de (2018) oynadı.

Her Yerde Sen'de (2019) Ayda Akman'ı canlandırdı. Ardından Gel Dese Aşk (2020), Üç Kuruş (2021-2022), Darmaduman (2022, Ece Servet) ve Yaban Çiçekleri (2024, Ela Ataman) geldi. Dijital platformlarda Etkileyici dizisinde Leyla Demir'i, Kübra'da Merve'yi oynadı.

Sinemada Aile Hükümeti (2020) ile başladı. Herşeye Rağmen'de Melahat rolüne çıktı, Netflix filmi Geçen Yaz'da da Ebru'yu canlandırdı.