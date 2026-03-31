Aslı Bekiroğlu hangi hastanede ameliyat oldu, doktoru kimdir?

Aslı Bekiroğlu’nun yaşadığı sağlık süreci, ameliyat detayları ve ardından geçen zorlu iyileşme dönemi, hayranları ve medyanın merakını cezbetti. Ünlü oyuncunun hangi hastanede ameliyat olduğu ve doktorunun kim olduğu soruları, sosyal medyada ve haber sitelerinde yoğun olarak araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASLI BEKİROĞLU’NUN SAĞLIK SORUNU NEDİR?

Aslı Bekiroğlu, yaklaşık iki yıl önce geçirdiği miyom ameliyatı sonrası komplikasyonlarla karşılaştı. Yanlış yapılan bu operasyon nedeniyle toplam 6 kez farklı ameliyat geçirmek zorunda kaldı ve bazı müdahalelerde ciddi risklerle karşı karşıya kaldı. Özellikle 8-9 saat süren iki büyük ameliyat sonrası ölüm tehlikesi atlattı.

ASLI BEKİROĞLU’NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncunun sağlık durumu şu anda iyileşme sürecinde. Fiziksel ve psikolojik olarak toparlanmaya çalışan Bekiroğlu’nun doktorları, yaşadığı zorlu sürece rağmen gösterdiği dayanıklılığı dikkat çekici buldu. Tedavisi halen devam ediyor.

ASLI BEKİROĞLU NE DEDİ?

Bekiroğlu, yaşadığı süreçle ilgili ilk kez detaylı açıklama yaptı. Yanlış yapılan ameliyat sonrası yaşadığı sıkıntıları, defalarca operasyon geçirdiğini ve ölüm riskini atlattığını anlattı. Bazı doktorların hatayı kabul etmemesi üzerine hukuki haklarını kullanacağını belirtti. Açıklamasını esprili bir şekilde, “Seni öldürmeyen şey güçlendirir, son ameliyatımla muhtemelen terminatöre dönüşeceğim” sözleriyle bitirdi.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

16 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Aslı Bekiroğlu, Türk oyuncudur. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp bölümünde 2006-2011 yılları arasında arp ve solfej eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015’te Adı Mutluluk dizisiyle yaşadı. İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi diziler ve çeşitli sinema filmleriyle dikkat çekti. Genç yaşına rağmen kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır.