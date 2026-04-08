Eczacıbaşı Zeren Spor hangi kanalda, Eczacıbaşı Zeren Spor nereden CANLI izlenir?

Voleybolda haftanın en kritik randevularından biri olan Eczacıbaşı - Zeren Spor mücadelesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yıldız isimlerin parkeye çıkacağı bu önemli maç öncesinde, voleybol tutkunları dijital platformlarda "Eczacıbaşı Zeren Spor nereden canlı izlenir?" ve "Şifresiz yayın var mı?" başlıklarını yakından takip ediyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen iki ekibin bu zorlu kapışmasına dair güncel frekans bilgileri, internet yayın linkleri ve maçın başlama saati haberimizde yer alıyor.

ECZACIBAŞI - ZEREN SPOR PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Sultanlar Ligi’nin iki dev ismini karşı karşıya getirecek olan Play-Off 3'üncülük mücadelesi, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak. İstanbul’daki voleybol şöleninde ilk servis, saat 17:00 itibarıyla atılacak. Her iki takımın da sezonu kupayla ve moralle kapatmak istediği bu zorlu müsabaka, yüksek tempoda bir mücadeleye sahne olacak.

ECZACIBAŞI - ZEREN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Voleybolseverlerin müjdesini beklediği yayın kanalı belli oldu. Eczacıbaşı - Zeren Spor karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak. Sporseverler, bu kritik maçı hem televizyon üzerinden hem de TRT’nin dijital platformları aracılığıyla kesintisiz olarak takip edebilecekler.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar için TRT Spor Yıldız kanal numaraları şu şekildedir:

Digiturk: 87. Kanal

Kablo TV: 242. Kanal

Tivibu: 85. Kanal

Turkcell TV+: 71. Kanal

Vodafone TV: 72. Kanal

Uydu: Türksat üzerinden şifresiz erişim imkanı mevcuttur.

DEV REKABETİN ADRESİ: İSTANBUL ECZACIBAŞI SPOR SALONU

Bu önemli Play-Off serisi mücadelesi, İstanbul’un voleybol kalbinin attığı yerlerden biri olan Eczacıbaşı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Eczacıbaşı, kendi seyircisi önünde galibiyete uzanmayı hedeflerken; Zeren Spor ise deplasmanda avantajlı bir skor alarak seride öne geçmek için ter dökecek.