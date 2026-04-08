Eczacıbaşı Zeren Spor hangi kanalda, Eczacıbaşı Zeren Spor nereden CANLI izlenir?

Voleybol severlerin büyük bir heyecanla beklediği dev karşılaşma için geri sayım başladı. Sultanlar Ligi’nin güçlü temsilcileri arasındaki rekabette nefesler tutulurken, taraftarlar arama motorlarında yoğun bir şekilde "Eczacıbaşı Zeren Spor maçı hangi kanalda?" ve "Eczacıbaşı maçı saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Sahadaki çekişmeli mücadelenin tüm detayları, set sonuçları ve canlı yayın bilgilerini anlık olarak takip etmek isteyenler için hazırladığımız rehberde, voleybol heyecanına dair h

Voleybolda haftanın en kritik randevularından biri olan Eczacıbaşı - Zeren Spor mücadelesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yıldız isimlerin parkeye çıkacağı bu önemli maç öncesinde, voleybol tutkunları dijital platformlarda "Eczacıbaşı Zeren Spor nereden canlı izlenir?" ve "Şifresiz yayın var mı?" başlıklarını yakından takip ediyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen iki ekibin bu zorlu kapışmasına dair güncel frekans bilgileri, internet yayın linkleri ve maçın başlama saati haberimizde yer alıyor.

ECZACIBAŞI - ZEREN SPOR PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Sultanlar Ligi’nin iki dev ismini karşı karşıya getirecek olan Play-Off 3'üncülük mücadelesi, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak. İstanbul’daki voleybol şöleninde ilk servis, saat 17:00 itibarıyla atılacak. Her iki takımın da sezonu kupayla ve moralle kapatmak istediği bu zorlu müsabaka, yüksek tempoda bir mücadeleye sahne olacak.

ECZACIBAŞI - ZEREN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Voleybolseverlerin müjdesini beklediği yayın kanalı belli oldu. Eczacıbaşı - Zeren Spor karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak. Sporseverler, bu kritik maçı hem televizyon üzerinden hem de TRT’nin dijital platformları aracılığıyla kesintisiz olarak takip edebilecekler.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar için TRT Spor Yıldız kanal numaraları şu şekildedir:

Digiturk: 87. Kanal

Kablo TV: 242. Kanal

Tivibu: 85. Kanal

Turkcell TV+: 71. Kanal

Vodafone TV: 72. Kanal

Uydu: Türksat üzerinden şifresiz erişim imkanı mevcuttur.

DEV REKABETİN ADRESİ: İSTANBUL ECZACIBAŞI SPOR SALONU

Bu önemli Play-Off serisi mücadelesi, İstanbul’un voleybol kalbinin attığı yerlerden biri olan Eczacıbaşı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Eczacıbaşı, kendi seyircisi önünde galibiyete uzanmayı hedeflerken; Zeren Spor ise deplasmanda avantajlı bir skor alarak seride öne geçmek için ter dökecek.

Osman DEMİR
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Gözünü kan bürüyen İsrail'in son eseri
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var

Polislerle dalga geçen şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

Herkes onu konuşuyor!

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Murat Boz'dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki

Terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki gösterdi
Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin

Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında

Terör saldırısında Türk polisini aşağılayanlar bedelini ödüyor