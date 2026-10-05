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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy ile Soley Arsoy’un kızı Aşkım Arsoy, sanat dünyasının tanınmış bir ailesinden gelmesine rağmen yaşamını kamuoyundan ve magazin dünyasından uzak sürdürmeyi tercih etti. Peki, Aşkım Arsoy kimdir, ne iş yapıyor? Gökhan Arsoy'un kızı Aşkım Arsoy kaç yaşında, eşi kim? Detaylar...

GÖKHAN ARSOY'UN KIZI AŞKIM ARSOY KİMDİR?

Aşkım Arsoy, 21 Nisan 1963 tarihinde dünyaya geldi. Türk sinema tarihinin "Altın Çocuk" unvanıyla tanınan Göksel Arsoy ile Soley Arsoy’un kızıdır. Gökhan Arsoy ise Aşkım Arsoy’un kardeşidir.

Aşkım Arsoy, Türk sineması ve klasik Türk müziği açısından önemli isimlerin bulunduğu bir ailede büyüdü. Babası Göksel Arsoy, Yeşilçam’ın tanınmış jönleri arasında yer alırken büyük amcası Yesari Asım Arsoy da klasik Türk müziğinin önemli bestekâr ve icracılarından biri olarak bilinir.

Kardeşi Remzi Gökhan Arsoy da oyunculuğu tercih ederek sinema ve televizyon projelerinde yer aldı. Aşkım Arsoy ise ailesinin aksine kamera karşısında yer almayı tercih etmedi.

AŞKIM ARSOY NE İŞ YAPIYOR?

Aşkım Arsoy, eğitim hayatının ardından çalışma yaşamını kurumsal alanda sürdürdü. Halkla ilişkiler, iletişim ve kurumsal organizasyon alanlarında görev alan Arsoy, özel sektörde iletişim uzmanlığı ve yöneticilik yaptı.

İş hayatı boyunca şirketlerin marka algısı ve kurumsal temsil süreçlerinde görev aldığı belirtilen Aşkım Arsoy, ailesindeki oyunculuk geleneğine rağmen kendisine farklı bir mesleki yol çizdi.

Arsoy ayrıca kamera karşısında yer almak yerine aile mirasının korunmasına ve babası Göksel Arsoy’un biyografik nitelikli çalışmalarına arka planda destek vermeyi tercih etti.

AŞKIM ARSOY KAÇ YAŞINDA?

Aşkım Arsoy, 21 Nisan 1963 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 63 yaşındadır.

AŞKIM ARSOY EŞİ KİM?

Aşkım Arsoy evlidir. Eşiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Arsoy’un Emir Sarıoğlu adında bir oğlu olduğu belirtillmektedir.