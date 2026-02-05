Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Elmadağ Su Kesintisi Duyurusu

Elmadağ ilçesinde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Arıza tarihi 5 Şubat 2026 saat 17.00'dir. Tamir çalışmalarının 5 Şubat 2026 saat 23.00'te tamamlanması planlanmaktadır. Suyun verilmesinin ardından üst kotlara ulaşmasının saat 00.00 civarında gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Kesintinin nedeni Elmadağ ilçesi Yeni Doğan Mahallesi Hüseyin Özcan Sokak içerisinde bulunan PE 110 dağıtım şebeke hattında oluşan arızadır.

Su kesintisinden Yeni Doğan Mahallesi, Yeni Pınar Mahallesi ve Yenice Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

