ASKİ Ankara su kesintisi! 31 Mart-1 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Gölbaşı

31 Mart 2026 tarihinde saat 14.30 ile 18.00 arasında Hacılar Mahallesi’nde su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti, 1362 Sokak içinde bulunan 110’luk içme suyu hattında meydana gelen arızadan kaynaklanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirtilen saat itibarıyla suyun yeniden verilmesi planlanmaktadır.

Elmadağ

31 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Kemalpaşa Mahallesi’nin bir kısmında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti, Soğukpınar Caddesi’nde yer alan 90 PVC içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle yapılmaktadır. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmekte olup suyun planlanan saatte yeniden verilmesi hedeflenmektedir.

Çankaya

31 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.30 arasında Aşağı Öveçler Mahallesi’nin bir kısmında su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti, Kabil Caddesi No 7 adresinde bulunan 100’lük içme suyu hattındaki arızadan kaynaklanmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmekte olup suyun belirtilen saatten sonra yeniden verilmesi öngörülmektedir.