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ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Kazan

Kahramankazan Yıldırım Beyazıt Mahallesi DY 3 deposundan gelen Q355 PE boru ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 23 Haziran 2026 Salı günü saat 09.00 ile 15.20 arasında su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yıldırım Beyazıt Mahallesi ile bu mahalleye bağlı cadde ve sokaklar, ayrıca Kayı Mahallesi ile bu mahalleye bağlı cadde ve sokaklar etkilenecektir. Ekipler, arızayı en kısa sürede gidermek için sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Gölbaşı

Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi Misakı Milli Caddesi üzerindeki 225’lik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 15.45 ile 21.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kızılcaşar Mahallesi’nde bulunan Tek Yapı Kooperatifi etkilenecektir. Ekipler, arızayı en kısa sürede gidermek için sahadaki çalışmalarına devam etmektedir.

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