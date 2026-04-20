ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çankaya

Çankaya ilçesinde Yakupabdal Mahallesi Kümeevleri bölgesinde, 110’luk içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 20 Nisan 2026 tarihinde saat 14.40’ta başlamış olup saat 18.00’e kadar su verilemeyecektir. Ekipler arızayı gidermek için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kesintiden Yakupabdal Mahallesi Kümeevleri etkilenmektedir.