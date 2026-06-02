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ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Akyurt ilçesinde, Balıkhisar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle 2 Haziran 2026 saat 19.10 ile 3 Haziran 2026 saat 06.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Yaşanan arızadan Şeyhler Mahallesi, Çınar Mahallesi, Güzelhisar Mahallesi, Balıkhisar Mahallesi, Büğdüz Mahallesi, Saracalar Mahallesi ve Fabrikalar Bölgesi etkilenecektir.

PURSAKLAR

Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi içerisinde bulunan Q600 duktil hat üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle 2 Haziran 2026 saat 20.00 ile 3 Haziran 2026 saat 09.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Altınova Mahallesi, Peçenek Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Yeni Karaköy Mahallesi, Saray Osmangazi Mahallesi ile Altındağ ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nin Yeni Karaköy hattından beslenen bölümü etkilenecektir.

ALTINDAĞ

Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi içerisinde bulunan Q600 duktil hat üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle 2 Haziran 2026 saat 20.00 ile 3 Haziran 2026 saat 09.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Peçenek Mahallesi, Gicik Mahallesi ve Karacaören Mahallesi'nin Yeşilyurt Kümeevleri bölgesindeki bir kısmı etkilenecektir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesindeki Su Arıtma Tesisi'nde meydana gelen arıza nedeniyle 2 Haziran 2026 saat 19.50 ile 3 Haziran 2026 saat 07.00 arasında plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti Beypazarı ilçesinin tamamını kapsamaktadır.

GÜDÜL

Güdül ilçesi Yukarı Mahalle'de meydana gelen ana isale hattı üzerindeki PE100 140'lık boru arızası nedeniyle 2 Haziran 2026 saat 20.05 ile 23.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Aşağı Mahalle, Emirler Mahallesi, Yukarı Mahalle ve Yeni Mahalle etkilenecektir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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