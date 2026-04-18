ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Akyurt

Akyurt ilçesi Saracalar Mahallesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle 18 Nisan 2026 saat 10.55 ile 16.50 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Saracalar Mahallesi etkilenmektedir.

Altındağ

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Babür Caddesi’nde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 18 Nisan 2026 saat 12.15 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi yapılmaktadır. Kesintiden Örnek, Gültepe ve Atıfbey mahallelerinin bir kısmı etkilenmektedir.

Çubuk

Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gümüş Caddesi’nde meydana gelen boru arızası nedeniyle 18 Nisan 2026 saat 13.30 ile 17.05 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin tamamı etkilenmektedir.