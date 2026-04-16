ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

16 Nisan 2026 tarihinde saat 13.00 ile 21.00 arasında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 332. Cadde içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile birlikte Aselsan ve EGO civarı etkilenmektedir.

Polatlı

16 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında Şehitlik Mahallesi Şehitlik Kaşı Caddesi üzerinde, üçüncü şahıslardan kaynaklanan içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Kesintiden Şehitlik Mahallesinin bir kısmı etkilenmektedir.

Yenimahalle

16 Nisan 2026 tarihinde saat 08.40 ile 19.00 arasında Yeşilevler Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerindeki Ø1600 imalat çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Çalışma Planlama Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Kesintiden Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Serhat ve İvedik mahalleleri ile İvedik OSB’deki 1333 ve 1354. caddeler civarı ve ASKİ lojmanları etkilenmektedir.

Akyurt

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 19.00 arasında Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı 76/10 adresinde bulunan Ø160 dağıtım şebeke hattının deplase edilmesi nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Güzelhisar, Balıkhisar ve Çınar mahalleleri ile fabrikalar bölgesi etkilenmektedir.

Kahramankazan

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 23.00 arasında Orhaniye Mahallesi terfi istasyonunda meydana gelen pompa ve çıkış vana arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintiden Orhaniye Mahallesi köy içi küme evleri ve çevresi etkilenmektedir.

Altındağ

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.50 ile 19.00 arasında Örnek Mahallesi Babür Caddesi içerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Kesintiden Örnek Mahallesinin tamamı ile Gültepe Mahallesinin bir kısmı etkilenmektedir.

Sincan

16 Nisan 2026 tarihinde saat 16.30 ile 21.00 arasında Fevzi Çakmak Mahallesi 9. Cadde içerisinde, doğalgaz firmasından kaynaklanan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Fevzi Çakmak Mahallesinin bir kısmı etkilenmektedir.