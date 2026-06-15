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ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AYAŞ

Ayaş ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 15 Haziran 2026 tarihinde saat 07.00’de başlamış olup, çalışmaların 16 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Başayaş Mahallesi’nde Enerjisa kaynaklı çalışma nedeniyle su verilememektedir. Kesintiden Ayaş ilçe merkezi ile Başayaş Mahallesi etkilenmektedir.

BALA

Bala ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 15 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00’de başlamış olup, aynı gün saat 23.55’te sona ermesi öngörülmektedir. Bahçekaradalak Mahallesi sınırları içerisindeki arıtma tesisinde bakım, onarım ve depo temizliği çalışmaları nedeniyle su verilememektedir. Ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Afşar, Üçem, Küçükboyalık, Büyükboyalık, Yeniyapanşeyhli ve Yeniyapançarsak mahalleleri etkilenmektedir.

AKYURT

Akyurt ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 15 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00’da başlamış olup, saat 19.00’da sona ermesi planlanmaktadır. Yıldırım Mahallesi Misvak Sokak’ta müteahhit firmanın kazı çalışması sırasında Ø90 dağıtım şebeke hattına zarar vermesi nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintiden Yıldırım Mahallesi’nin tamamı etkilenmektedir.

POLATLI

Polatlı ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 15 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00’de başlamış olup, saat 21.00’de sona ermesi planlanmaktadır. Şentepe Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen Ø110 PE100 boru arızası nedeniyle su verilememektedir. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Şentepe Mahallesi’nin bir bölümü ile İstiklal Mahallesi’nin bir bölümü etkilenmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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