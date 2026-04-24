Aşk Tesadüfleri Sever filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşk Tesadüfleri Sever filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşk Tesadüfleri Sever filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşk Tesadüfleri Sever konusu nedir, Aşk Tesadüfleri Sever oyuncuları kimler ve Aşk Tesadüfleri Sever özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER KONUSU

Film, doğumlarından itibaren çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara'da kesişen, 2010 yılında İstanbul'da tanışan Özgür ve Deniz'in birbirlerine doğru ve engellerle dolu aşk macerasını anlatırken, bir yandan da geri dönüşlerle onların bugünlerini yaratan dönemlere uzanıyor. Film, Türkiye'nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarını ziyaret ederek, o yılların unutulmaya yüz tutmuş yaşam biçimlerinden besleniyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI VE KADROSU

• Aşk Tesadüfleri Sever Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

• Aşk Tesadüfleri Sever Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli, Yiğit Özşener, Ayda Aksel

• Aşk Tesadüfleri Sever Tür: Romantik

• Aşk Tesadüfleri Sever Yapım Yılı: 2010

• Aşk Tesadüfleri Sever Vizyon Tarihi: 4 Şubat 2011 Cuma

• Aşk Tesadüfleri Sever Senaryo: Nuran Evren

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCU KADROSU

Mehmet Günsür - Özgür

Belçim Bilgin - Deniz

Altan Erkekli - Yılmaz

Şebnem Sönmez - Neriman

Hüseyin Avni Danyal - Ömer

Ayda Aksel - İnci

Berna Konur - Zeynep

Ümit Bülent Dinçer

Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi

Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı

Batuhan Karacakaya - Özgür'ün çocukluğu rolünde

Pınar Çağlayan - Deniz'in çocukluğu rolünde

Reyhan Asena Keskinci - Deniz'in sekiz yaşındaki hali

Berkant Keskin - Özgür'ün sekiz yaşındaki hali

Yiğit Özşener - Burak

Cem Uslu

Simel Aksünger

Osman DEMİR
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı

Kaymakamın o paylaşımı için valilik düğmeye bastı

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Haberler.com
500

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi

Vatandaşa pes dedirten ceza! Bakan Uraloğlu devreye girdi

Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

El ele yürüyen eşcinsel çift, kalabalık tarafından linç edildi
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yıldızı genç yaşında hayatını kaybetti
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti