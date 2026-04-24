Aşk Tesadüfleri Sever filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
İzleyenleri ekrana bağlayan Aşk Tesadüfleri Sever filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER KONUSU
Film, doğumlarından itibaren çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara'da kesişen, 2010 yılında İstanbul'da tanışan Özgür ve Deniz'in birbirlerine doğru ve engellerle dolu aşk macerasını anlatırken, bir yandan da geri dönüşlerle onların bugünlerini yaratan dönemlere uzanıyor. Film, Türkiye'nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarını ziyaret ederek, o yılların unutulmaya yüz tutmuş yaşam biçimlerinden besleniyor.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI VE KADROSU
• Aşk Tesadüfleri Sever Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
• Aşk Tesadüfleri Sever Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli, Yiğit Özşener, Ayda Aksel
• Aşk Tesadüfleri Sever Tür: Romantik
• Aşk Tesadüfleri Sever Yapım Yılı: 2010
• Aşk Tesadüfleri Sever Vizyon Tarihi: 4 Şubat 2011 Cuma
• Aşk Tesadüfleri Sever Senaryo: Nuran Evren
AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCU KADROSU
Mehmet Günsür - Özgür
Belçim Bilgin - Deniz
Altan Erkekli - Yılmaz
Şebnem Sönmez - Neriman
Hüseyin Avni Danyal - Ömer
Ayda Aksel - İnci
Berna Konur - Zeynep
Ümit Bülent Dinçer
Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi
Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı
Batuhan Karacakaya - Özgür'ün çocukluğu rolünde
Pınar Çağlayan - Deniz'in çocukluğu rolünde
Reyhan Asena Keskinci - Deniz'in sekiz yaşındaki hali
Berkant Keskin - Özgür'ün sekiz yaşındaki hali
Yiğit Özşener - Burak
Cem Uslu
Simel Aksünger