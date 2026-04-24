Aşk Tesadüfleri Sever filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

ilm, doğumlarından itibaren çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara'da kesişen, 2010 yılında İstanbul'da tanışan Özgür ve Deniz'in birbirlerine doğru ve engellerle dolu aşk macerasını anlatırken, bir yandan da geri dönüşlerle onların bugünlerini yaratan dönemlere uzanıyor. Film, Türkiye'nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarını ziyaret ederek, o yılların unutulmaya yüz tutmuş yaşam biçimlerinden besleniyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER KONUSU

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI VE KADROSU

• Aşk Tesadüfleri Sever Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

• Aşk Tesadüfleri Sever Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli, Yiğit Özşener, Ayda Aksel

• Aşk Tesadüfleri Sever Tür: Romantik

• Aşk Tesadüfleri Sever Yapım Yılı: 2010

• Aşk Tesadüfleri Sever Vizyon Tarihi: 4 Şubat 2011 Cuma

• Aşk Tesadüfleri Sever Senaryo: Nuran Evren

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCU KADROSU

Mehmet Günsür - Özgür

Belçim Bilgin - Deniz

Altan Erkekli - Yılmaz

Şebnem Sönmez - Neriman

Hüseyin Avni Danyal - Ömer

Ayda Aksel - İnci

Berna Konur - Zeynep

Ümit Bülent Dinçer

Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi

Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı

Batuhan Karacakaya - Özgür'ün çocukluğu rolünde

Pınar Çağlayan - Deniz'in çocukluğu rolünde

Reyhan Asena Keskinci - Deniz'in sekiz yaşındaki hali

Berkant Keskin - Özgür'ün sekiz yaşındaki hali

Yiğit Özşener - Burak

Cem Uslu

Simel Aksünger