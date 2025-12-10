Haberler

Asgari ücret kaç TL olacak 2026?
Güncelleme:
2026 yılı ocak ayında yürürlüğe girecek yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari ücrette yapılacak artışın belirlenmesi amacıyla işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Milyonların merak ettiği soru ise, 2026 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı.

Yeni yıl yaklaşırken asgari ücret zammına dair beklentiler de giderek artıyor. 2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak açıklanmıştı. Şimdi ise 2026 asgari ücretinin hangi seviyede belirleneceği gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için süreç resmen başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi açıklandı. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 12 Aralık 2025'te bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinin startını verecek.

ASGARİ ÜCRET 2026'DA KAÇ TL OLACAK?

JPMorgan tarafından yayımlanan "Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü" raporunda, 2025'te gelir artışındaki yavaşlama ve kâr marjlarındaki baskı nedeniyle reel kazançların ortalama yüzde 20 oranında gerilediği belirtildi. Raporda ekonomiyi etkileyecek temel faktörlerden biri olarak asgari ücret artışı da değerlendirildi.

Uluslararası finans kuruluşu, 2026 yılı için asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 zam beklendiğini ifade ederek bu oranın 12 aylık enflasyon tahminiyle uyumlu olduğuna dikkat çekti. Hesaplamalara göre, asgari ücretin 2026'da yaklaşık 27 bin 630 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. JPMorgan, bu artışın piyasalar açısından önemli bir hareketlenme yaratabileceğini de belirtti.

GEÇEN YIL TAHMİNİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl asgari ücret yüzde 30 artırılarak 22 bin 104 TL'ye çıkarılmıştı. JPMorgan, önceki yıl yaptığı tahminle zammı neredeyse birebir doğru öngörerek dikkat çekmişti.

Osman DEMİR
