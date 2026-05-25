Asensio milli takıma çağrılmadı mı, İspanya Dünya Kupası kadrosunda Asensio yok mu, neden yok?

Güncelleme:
İspanya Milli Takımı’nın açıklanan kadrosu sonrası Marco Asensio’nun durumu futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. “Asensio milli takıma çağrılmadı mı, İspanya Dünya Kupası kadrosunda Asensio yok mu?” sorusu gündeme gelirken, yıldız futbolcunun kadroda yer almaması dikkat çekti.

      

Dünya Kupası öncesi İspanya Milli Takımı kadrosu açıklanırken Marco Asensio’nun listede olmaması büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, “Asensio neden kadroya alınmadı?” ve “İspanya Dünya Kupası kadrosunda Asensio yok mu?” sorularına yanıt aramaya başladı.

İSPANYA MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI

İspanya’nın açıklanan kadrosunda kaleci, savunma, orta saha ve forvet hattında birçok önemli isim yer aldı. Kalecilerde Unai Simón, David Raya ve Joan García bulunurken; savunmada Llorente, Porro, Eric García, Laporte, Cubarsí ve Cucurella gibi isimler kadroya dahil edildi.

ORTA SAHA VE FORVETTE GÜÇLÜ İSİMLER

Orta sahada Pedri, Rodri, Gavi, Fabián Ruiz ve Zubimendi gibi yıldız oyuncular dikkat çekerken, forvet hattında Oyarzabal, Nico Williams, Ferran Torres ve Lamine Yamal gibi isimler yer aldı. Bu güçlü kadro yapısı, İspanya’nın turnuva öncesi iddiasını ortaya koydu.

ASENSIO MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI

Açıklanan listede Marco Asensio’nun bulunmaması “Asensio milli takıma çağrılmadı mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Teknik heyetin tercihi doğrultusunda kadroya dahil edilmeyen Asensio’nun neden listede yer almadığı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

ASENSIO NEDEN KADRODA YOK?

İspanya Milli Takımı’nın son kadro tercihleri arasında Marco Asensio’ya yer verilmemesi dikkat çekerken, oyuncunun form durumu ve teknik direktör kararının bu seçimde etkili olduğu değerlendiriliyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Osman DEMİR
