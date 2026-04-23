Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Fenerbahçe orta sahası Marco Asensio hakkında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol futbolcunun sağlık durumu, özellikle yaklaşan Galatasaray derbisi öncesinde taraftarlar ve teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor. Son gelen bilgiler, oyuncunun sahalara dönüş sürecine dair önemli ipuçları veriyor. Peki, Asensio derbide oynayacak mı? Marco Asensio Galatasaray maçında olacak mı? Detaylar...

ASENSIO DERBİDE OYNAYACAK MI?

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide 24. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Marco Asensio’nun durumu belirsizliğini koruyor. Maç sırasında yaşanan bu sakatlık, Fenerbahçe cephesinde büyük bir endişe yaratmıştı.

Beşiktaş derbisinde sahayı erken terk eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın ardından yapılan ilk kontrollerde detaylı bir değerlendirmeye alınmıştı. Kulüp sağlık ekibi, oyuncunun durumunu gün gün takip ederken, derbi sonrası süreçte temkinli bir rehabilitasyon programı uygulanmasına karar verildi.

Gelen son bilgilere göre Asensio’nun Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmış değil. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu risk almadan değerlendirme eğiliminde. Bu nedenle yıldız futbolcunun derbi kadrosunda yer alması, tamamen son antrenman performansına ve sağlık raporuna bağlı olacak.

MARCO ASENSIO GALATASARAY MAÇINDA OLACAK MI?

Marco Asensio’nun Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyeceği, Fenerbahçe taraftarlarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Sürecin en güncel gelişmesine göre, İspanyol oyuncu kritik karşılaşma öncesinde bireysel antrenmanlara başladı.

beIN Sports’tan Onur Çubukçu’nun aktardığı bilgilere göre 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından bugün itibariyle saha çalışmalarına bireysel olarak geri döndü. Bu gelişme, oyuncunun toparlanma sürecinde olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak Asensio’nun Galatasaray maçında ilk 11’de veya maç kadrosunda yer alıp almayacağı konusunda kesin karar verilmiş değil. Teknik ekip ve sağlık heyeti, oyuncunun antrenmanlara vereceği tepkiyi ve sakatlık riskini dikkate alarak nihai kararı maç haftasında netleştirecek.