Asena Keskinci Kızılcık Şerbeti'ne mi katıldı, Kızılcık Şerbet Çimen kim?

Kızılcık Şerbeti Çimen kim, Asena Keskinci diziye katıldı mı? Soruları, oyuncunun adının gündeme gelmesiyle birlikte izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin sevilen karakterlerinden Çimen’in hikâyesi ve karakteri canlandıran oyuncuya ilişkin gelişmeler, yeni sezon öncesinde araştırılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ ÇİMEN'İ ASENA KESKİNCİ

Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken oyuncu kadrosunda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Başarılı oyuncu Asena Keskinci, dizinin sevilen karakterlerinden Çimen'i canlandırmak üzere kadroya dahil oldu. Keskinci'nin rolü için gerçekleştirdiği imaj değişikliği ise yeni sezon öncesinde gündem oldu.

Ekran yolculuğuna beşinci sezonuyla devam edecek Kızılcık Şerbeti, yeni dönemde kadrosundaki değişikliklerle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide Kıvılcım'ın kızı Çimen karakterini bu kez Asena Keskinci canlandıracak. Oyuncunun kadroya katılmasıyla birlikte karakterin yeni sezondaki hikâyesi de merak konusu oldu.

Dizinin yeni sezon kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ve Emre Dinler gibi isimler de yer alacak.

ASENA KESKİNCİ ÇİMEN ROLÜ İÇİN İMAJINI YENİLEDİ

Asena Keskinci'nin Kızılcık Şerbeti için hazırladığı yeni görünüm de dikkat çekti. Çimen karakterine uygun olarak imajında değişikliğe giden oyuncunun setten paylaşılan ilk görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Keskinci'nin yeni tarzı, dizinin takipçileri tarafından farklı yorumlarla karşılandı.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Asena Keskinci, farklı televizyon ve dijital platform projelerinde rol aldı. Özellikle son dönemlerde yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren Keskinci, Kızılcık Şerbeti ile birlikte bu kez Çimen karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

ÇİMEN KARAKTERİNİ DAHA ÖNCE KİM OYNUYORDU?

Kızılcık Şerbeti Çimen karakteri, dizinin önceki sezonlarında Selin Türkmen tarafından canlandırılmıştı. Kadro değişikliğiyle birlikte karakteri yeni sezonda Asena Keskinci'nin üstleneceği duyuruldu. Bu değişiklik, dizinin yeni sezonunda Çimen'in hikâyesinin nasıl şekilleneceği sorusunu da beraberinde getirdi.

ASENA KESKİNCİ'NİN YENİ PROJESİ KIZILCIK ŞERBETİ

Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılmasıyla birlikte kariyerinde yeni bir televizyon projesine adım attı. Oyuncunun Çimen karakterine nasıl bir yorum katacağı ve dizideki diğer karakterlerle kuracağı ilişkiler, yeni sezon bölümleriyle birlikte izleyicilerin karşısına çıkacak.