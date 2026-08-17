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Asena Keskinci Kızılcık Şerbeti'ne mi geliyor? Çimen diziden ayrılıyor mu, yeni Çimen Asena Keskinci mi olacak?

Asena Keskinci Kızılcık Şerbeti'ne mi geliyor? Çimen diziden ayrılıyor mu, yeni Çimen Asena Keskinci mi olacak?
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Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon öncesi yaşanan ayrılıklar ve kadro değişiklikleri izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Çimen karakterinin akıbeti merak edilirken, Selin Türkmen'in yerine gelecek isim de belli oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini kim canlandıracak? Asena Keskinci Kızılcık Şerbeti'ne mi geliyor?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon öncesinde sürpriz bir oyuncu değişikliğiyle gündeme geldi. Selin Türkmen'in hayat verdiği Çimen karakteri için yeni oyuncu arayışının sona ermesiyle birlikte izleyicilerin merak ettiği soru da yanıt buldu. Çimen diziden ayrılıyor mu, yeni Çimen Asena Keskinci mi olacak? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASENA KESKİNCİ KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ GELİYOR?

Evet. Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Çimen karakterini canlandıracak. Selin Türkmen'in sezon finalinde diziden ayrılmasının ardından Çimen karakteri için Asena Keskinci ile anlaşmaya varıldı.

YENİ ÇİMEN ASENA KESKİNCİ Mİ OLACAK?

Evet. Yeni sezonda Çimen karakterine Asena Keskinci hayat verecek. Böylece dizide Selin Türkmen'in canlandırdığı karakter, yeni sezonda farklı bir oyuncuyla izleyici karşısına çıkacak. Asena Keskinci'nin kadroya dahil olması, dizinin yeni sezonundaki önemli değişikliklerden biri olarak öne çıkıyor.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, 20 Nisan 2001'de İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Keskinci, özellikle Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle tanındı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi alan Keskinci; Aliye, Hırsız Polis, Bez Bebek, Köstebekgiller, Masumiyet, Adı Sevgi ve Ah Nerede gibi yapımlarda rol aldı. Sinemada ise Aşk Tesadüfleri Sever, Köstebekgiller: Perili Orman ve Ahlat Ağacı gibi projelerde yer aldı.

Son dönemde Jasmine dizisindeki başrolü ve projedeki cesur sahneleriyle de gündeme gelen Asena Keskinci, şimdi ise Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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