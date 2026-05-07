UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda yarı final rövanş karşılaşmaları tamamlanırken, finale yükselen son takım da netlik kazandı. Peki, Arsenal’in rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler? Detaylar...

ARSENAL’İN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal’in rakibi Paris Saint-Germain oldu. Bayern Münih karşısında toplam skorda üstünlük kuran Fransız devi, finale yükselerek İngiliz temsilcisiyle eşleşti.

Arsenal, organizasyonda sergilediği istikrarlı performansla finale yükselen ilk takım olmuştu. Londra ekibinin finaldeki rakibi ise Avrupa futbolunun son dönemde en dikkat çeken kadrolarından birine sahip olan PSG olarak kesinleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİSTLERİ KİMLER?

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen takımlar Arsenal ve Paris Saint-Germain oldu. İngiliz temsilcisi Arsenal, turnuva boyunca gösterdiği başarılı performansla dikkat çekerken, Paris Saint-Germain ise son şampiyon kimliğiyle bir kez daha finale yükselmeyi başardı.

PSG’nin Bayern Münih karşısında aldığı kritik sonuç, Fransız ekibinin Avrupa arenasındaki istikrarlı yükselişini sürdürmesini sağladı. Özellikle Luis Enrique yönetiminde takım savunması ve hücum organizasyonlarıyla öne çıkan Paris temsilcisi, finalde Arsenal karşısında kupayı korumak için mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 30 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonundaki dev final, Macaristan’ın Budapeşte kentinde bulunan Puskas Arena’da gerçekleştirilecek.