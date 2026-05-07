Haberler

Arsenal’in rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler?

Arsenal’in rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun final tablosu netleşti. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yarı final rövanşları tamamlandı. Peki, Arsenal’in rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler? Detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda yarı final rövanş karşılaşmaları tamamlanırken, finale yükselen son takım da netlik kazandı. Peki, Arsenal’in rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler? Detaylar...

ARSENAL’İN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal’in rakibi Paris Saint-Germain oldu. Bayern Münih karşısında toplam skorda üstünlük kuran Fransız devi, finale yükselerek İngiliz temsilcisiyle eşleşti.

Arsenal, organizasyonda sergilediği istikrarlı performansla finale yükselen ilk takım olmuştu. Londra ekibinin finaldeki rakibi ise Avrupa futbolunun son dönemde en dikkat çeken kadrolarından birine sahip olan PSG olarak kesinleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİSTLERİ KİMLER?

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen takımlar Arsenal ve Paris Saint-Germain oldu. İngiliz temsilcisi Arsenal, turnuva boyunca gösterdiği başarılı performansla dikkat çekerken, Paris Saint-Germain ise son şampiyon kimliğiyle bir kez daha finale yükselmeyi başardı.

PSG’nin Bayern Münih karşısında aldığı kritik sonuç, Fransız ekibinin Avrupa arenasındaki istikrarlı yükselişini sürdürmesini sağladı. Özellikle Luis Enrique yönetiminde takım savunması ve hücum organizasyonlarıyla öne çıkan Paris temsilcisi, finalde Arsenal karşısında kupayı korumak için mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 30 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonundaki dev final, Macaristan’ın Budapeşte kentinde bulunan Puskas Arena’da gerçekleştirilecek.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pompada çifte değişim! Benzine zam, otogaza indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Pompada çifte değişim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı

Siyaset değil kardeşlik mesajı: iki cumhurbaşkanı el ele yürüdü
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Epstein'in 'intihar notu' ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf

Sapık milyarderin intihar notu ortaya çıktı! Hücre arkadaşı bulmuş
Pompada çifte değişim! Benzine zam, otogaza indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Pompada çifte değişim
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı

Ölümcül virüsün ele geçirdiği dev gemi o ülkeye doğru yola çıktı
Abonelik sistemine geçen Karolin Fişekçi'den skandal sözler

Rezilliğini skandal sözlerle savundu: Namus gitti diyorlar ama...