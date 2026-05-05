Haberler

Arsenal Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Arsenal Atletico Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Arsenal Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Arsenal Atletico Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arsenal – Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek bu mücadele, yayın bilgisiyle birlikte büyük merak konusu haline geldi. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, “Arsenal Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir?” sorusuna yanıt ararken, yayıncı kuruluş ve canlı yayın platformlarına dair detaylar da netleşmeye başladı.

Arsenal Atletico Madrid maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın detayları büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın hangi kanal üzerinden ekranlara geleceği ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği araştırılırken, maç saati ve canlı yayın seçenekleri de gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Bu dev karşılaşmayı takip etmek isteyenler, yayın bilgilerini öğrenerek maçı kaçırmamak için hazırlık yapıyor.

ARSENAL VS ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşma TRT 1 üzerinden farklı platformlardan da izlenebilecek. Yayın detayları şu şekilde:

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz canlı yayın imkânı bulunuyor.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal – Atletico Madrid karşılaşması 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi saat 22:00’de başlayacak.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev karşılaşma İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan Emirates Stadyumu’nda oynanacak. Arsenal, Atletico Madrid’i kendi sahasında ağırlayacak. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

ABD'nin 'Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği' iddiası

Savaş tehditleri savurmuştu! İran ABD'nin o operasyonundan haberdarmış
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı

"Bunu yapmasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor

29 çeşit ürünü karıştırıp kendi buldu, 29 yıldır satıyor
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Kilolarca altın mutluluk getirmedi! Boşanıyorlar

Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor

29 çeşit ürünü karıştırıp kendi buldu, 29 yıldır satıyor
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

Arda Güler'in yanına bir Türk daha! İşte Real Madrid'in büyük hayali