Arsenal Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Arsenal Atletico Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Arsenal Atletico Madrid maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın detayları büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın hangi kanal üzerinden ekranlara geleceği ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği araştırılırken, maç saati ve canlı yayın seçenekleri de gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Bu dev karşılaşmayı takip etmek isteyenler, yayın bilgilerini öğrenerek maçı kaçırmamak için hazırlık yapıyor.

ARSENAL VS ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşma TRT 1 üzerinden farklı platformlardan da izlenebilecek. Yayın detayları şu şekilde:

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz canlı yayın imkânı bulunuyor.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal – Atletico Madrid karşılaşması 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi saat 22:00’de başlayacak.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev karşılaşma İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan Emirates Stadyumu’nda oynanacak. Arsenal, Atletico Madrid’i kendi sahasında ağırlayacak.