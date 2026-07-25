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Arka Sokaklar bitti mi, devam edecek mi? Açıklama geldi

Arka Sokaklar bitti mi, devam edecek mi? Açıklama geldi
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Arka Sokaklar bitti mi? Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar’ın yeni sezon sürecine ilişkin senarist Ozan Yurdakul’dan açıklama geldi. Yurdakul, D Media ve Kanal D tarafından alınan kararı paylaşırken, merhum Türker İnanoğlu’nun 2006 yılında başlattığı ve 20 sezon boyunca devam eden yapımın yayın yolculuğuna, ekipte emeği geçenlere ve diziyi yıllardır takip eden seyircilere ilişkin mesajlar verdi.

Türk televizyonunun uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar’ın yeni sezonuyla ilgili merak edilen sürece ilişkin açıklama dizinin senaristi Ozan Yurdakul’dan geldi. Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapımcı D Media ile yayıncı Kanal D’nin aldığı kararı ve ekibin yaşadığı üzüntüyü anlattı.

ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ?

Arka Sokaklar’ın senaristi Ozan Yurdakul, yapımcı D Media ile yayıncı Kanal D’nin güncel koşulları değerlendirdikten sonra projeye devam etmeme yönünde nihai karar aldığını açıkladı.

Paylaşımında duygusal ifadelere de yer veren Yurdakul, merhum Türker İnanoğlu'nun 2006 yılında başlattığı Arka Sokaklar serüveninin böylece sona erdiğini ifade etti. Yaklaşık 20 yıl ve 751 hafta boyunca ekranlarda kalan dizinin seyircisine hak ettiği şekilde veda edemediğini dile getiren Yurdakul, projede emeği geçen herkese ve izleyicilere teşekkür etti.

Ozan Yurdakul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi; 2006’dan 2022’ye kadar Erler Film çatısı altında hayata geçen projemiz, sonrasındaki üç sene boyunca D Media’nın yapımcılığı ile yoluna devam ederek, 20. sezonunu tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media’nın ve yayıncımız Kanal D’nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu.

Dolayısıyla; 2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi.

20 yıl boyunca, ekran rekabetinde kendi şartlarıyla var olmanın yanı sıra, yakın tarihe ve Türkiye’nin bir dönemine de tanıklık etmiş ARKA SOKAKLAR, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı.

Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz.

Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında, yayında ve yapımda emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz.

Jenerik şarkımız 'Bambaşka bir şehir'den ilhamla… Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka."

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
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