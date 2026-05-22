Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 750. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

EKİP STATTA BOMBA PLANINI ENGELLEYEBİLECEK Mİ?

Yayınlanacak yeni bölümde ekip, statta büyük bir saldırı planlayan eski Mossad ajanını durdurmak için zamana karşı yarışa giriyor. Tehlikeli eylem planı ortaya çıktıktan sonra tüm birimler alarma geçerken, olayın boyutu giderek daha kritik bir hale geliyor.

DEVRAN ARPACI’NIN KAÇIRMA PLANI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Devran Arpacı’nın Ali’yi kaçırmasıyla birlikte Mesut ve Bozo harekete geçiyor. Kilis’e gelen ekip, Ali’yi bulmak için yoğun bir operasyon başlatırken, olayların seyri beklenmedik şekilde değişiyor. Ali ise polislik yeteneklerini kullanarak kendisini kaçıranların elinden kurtulmayı başarıyor.

ALİ VE İSMAİL’İN TEHLİKELİ PUSUSU

Ali ve İsmail, Devran’ı yakalamak için iz sürerken büyük bir pusunun içine düşüyor. Planlanan operasyon tersine dönerken ekip ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan bu gelişme, operasyonun seyrini tamamen değiştiriyor.

MESUT VE BOZO ŞEHİT HABERİYLE SARSILIYOR

Operasyon sırasında gelen şehit haberi, Mesut ve Bozo’yu derinden etkiliyor. İki isim, yaşanan olayın ardından karşılarında Ali’yi görüp görmeyeceklerini sorgularken, ekip içinde büyük bir belirsizlik oluşuyor.

GERİLİM DOLU OPERASYONDA SON DURUM

Tüm gelişmeler ışığında ekip, hem saldırı planını durdurmak hem de kayıpların izini sürmek için yeniden harekete geçiyor. Statta planlanan bomba eylemiyle ilgili kritik sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.

750. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Fevzi’nin uzaktan akrabası olan Vahap saç ektirmeye gittiği merkezde dolandırılmaya kalkınca çareyi ekibimizden yardım istemekte bulur. Gizli görevle çetenin içine sızan ekibimizin başına ilginç olaylar gelecektir. Bu görev Zeki ve Hüsnü’nün evliliklerini sarsacak cinstendir. Ali’nin Kilis’e tayini çıkmıştır. Ekibe veda eder ve görev yerine doğru yola çıkar. Ancak onu orada önemli bir tehlike beklemektedir.