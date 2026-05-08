Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 748. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

MESUT VE HÜSNÜ’DEN ŞİDDETİ SAVUNAN BABAYA TAVİZSİZ ÇIKIŞ!

Kübra’dan gelen telefonla gerilen araçta Efe’nin fevri çıkışı tansiyonu yükseltir. Pınar’ın Ali’ye karşı hissettikleri ise dikkat çeker; kıskançlık mı başlıyor?

NAZİKE’NİN LAVAŞ MACERASI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR!

Çengelköy’deki silahlı saldırının ardından saldırganın Nazike’yle birlikte görülmesi Mesut ve Hüsnü’yü harekete geçirir. İkili, Nazike’yi köşeye sıkıştırıp hesap sorar!

748. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Candan’ın verdiği ölüm kalım mücadelesinde tüm ekip soluksuz iyi bir haber beklemektedir. Mert ortağı Fatih‘le girdiği anlaşmazlık sonucu onu öldürür. Eşi Aybike’nin onun mafyayla bağlantısını ve işlediği cinayeti öğrenmesiyle birlikte Mert’in kurduğu ailenin sonu gelecektir. Ali, sabırla mesleğe geri dönmeyi beklemektedir. Bu esnada Fevzi, Ali’nin yurt baskınında silah kullandığını öğrenir. Fevzi eline geçen bu kozu kullanıp, Ali’nin mesleğe dönüşünü engellemeye çalışacaktır.