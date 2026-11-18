Arjantin, Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçını 7-0 kazandı. Yerel saatle 17 Kasım 2026 Salı akşamı Córdoba kentindeki Mario Alberto Kempes Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım ilk yarıyı 4-0 önde kapattı, ikinci yarıda da üç gol daha buldu. Kosta Rika gol atamadı.

ARJANTİN KOSTA RİKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 7-0 bitti. ESPN ve Hindistan merkezli haber ajansı IANS aynı skoru verdi; devre arasında tabelada 4-0 vardı. IANS'ın haberine göre Kosta Rika topa üçte birden az sahip oldu ve maç boyunca Arjantin ceza sahasına yaklaşmakta zorlandı.

GOLLERİ KİM ATTI?

Üç oyuncu ikişer gol attı: Nico Paz, Julián Álvarez ve Franco Mastantuono. Yedinci golün sahibi Alexis Mac Allister. Skoru maçın ilk 10 dakikasında Nico Paz açtı, ilk yarının dört golünü Paz ile Álvarez paylaştı. Mastantuono ikinci yarının hemen başında ve maçın sonlarına doğru iki kez gol sevinci yaşarken Mac Allister'in golü ikinci yarının ortasında geldi.

MESSİ OYNADI MI?

Hayır. Lionel Messi bu maçta forma giymedi. ESPN'e göre teknik ekip, Uruguay maçında sahaya çıkan ilk 11'de beş değişiklik yaptı ve sakatlığı bulunan Cristian Romero'nun yerine kaptanlığı kaleci Emiliano Martínez üstlendi. Martínez kalesini gole kapattı. ESPN'in aktardığına göre bu, onun milli takımda gol yemeden tamamladığı 47. maçtı; bu sayıyla Sergio Romero'nun rekoruna ortak oldu.

ARJANTİN BU MAÇA NASIL GELDİ?

Yenilgiyle. Arjantin, 13 Kasım 2026 Cuma günü evinde Uruguay'a 2-1 kaybetmişti; Kosta Rika da aynı gün deplasmanda Ekvador'a 2-0 yenildi. IANS'ın haberine göre 7-0'lık skor, Arjantin'in geçen ay Buenos Aires'te Burkina Faso'yla oynadığı hazırlık maçındaki sonuçla aynı.