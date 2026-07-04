Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir? Mehmet Fatih Çiçekli kaç yaşında, nereli?

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin yaşamı ve meslek kariyeri vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Kamudaki görev geçmişiyle öne çıkan Çiçekli'nin eğitim hayatı, memleketi, yaşı ve bugüne kadar üstlendiği görevler gündemde yer alırken, "Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları da en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. İşte Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli hakkında merak edilen ayrıntılar…

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR?

Mehmet Fatih Çiçekli, 1976 yılında Bayburt'ta doğan Türk bürokrat ve validir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Çiçekli, kaymakamlık, vali yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde üst düzey görevlerde bulundu. 19 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Karaman Valiliğine atanan Çiçekli, 7 Ocak 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ardahan Valisi olarak görevlendirildi ve 14 Ocak 2026 tarihinde yeni görevine başladı.

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen Mehmet Fatih Çiçekli, 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ NERELİ?

Mehmet Fatih Çiçekli, Bayburt doğumludur. İlkokul eğitimini Ankara'nın Sincan ilçesinde tamamlayan Çiçekli, ortaokul ve lise eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde aldı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ'NİN KARİYERİ

Mehmet Fatih Çiçekli, meslek hayatına kaymakam olarak başladı. Ordu'nun Çaybaşı, Bursa'nın Büyükorhan ve Antalya'nın Gündoğmuş ilçelerinde vekâleten; Karabük'ün Yenice, Iğdır'ın Aralık ve Elazığ'ın Palu ilçelerinde ise asaleten kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Daha sonra Sakarya Vali Yardımcılığı görevini üstlenen Çiçekli, 27 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul Vali Yardımcısı olarak atandı. Kariyerinin ilerleyen döneminde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü ve ardından İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi.

19 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Karaman Valisi olarak atanan Mehmet Fatih Çiçekli, 26 Eylül 2024 tarihinde görevine başladı. 7 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ardahan Valiliğine atandı ve 14 Ocak 2026 itibarıyla yeni görevini devraldı.

Mehmet Fatih Çiçekli, evli olup Esengül Korkmaz Çiçekli ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.