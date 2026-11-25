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Arda Turan hangi takımın hocası, Arda Turan hangi takımın teknik direktörü soruları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapıyor. Turan, 27 Mayıs 2025 tarihinde Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Shakhtar Donetsk, kariyerinde çalıştırdığı ilk yabancı kulüp oldu.

ARDA TURAN HANGİ TAKIMIN HOCASI?

Arda Turan, Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştırıyor. Ukrayna ekibi, 27 Mayıs 2025 tarihinde Arda Turan'ı 2 yıllık sözleşmeyle teknik direktör olarak açıkladı. Bu görev, Turan'ın yurt dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimi oldu.

ARDA TURAN SHAKHTAR DONETSK'E NE ZAMAN GELDİ?

Arda Turan, Eyüpspor'daki başarılı döneminin ardından 2025 yazında Shakhtar Donetsk'in teklifini kabul etti. Kulüp, anlaşmayı 27 Mayıs 2025 tarihinde resmi olarak duyurdu. Turan, Shakhtar'daki ikinci sezonunu geçiriyor.

ARDA TURAN FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, bu akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadele, Arda Turan ile Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu'yu da karşı karşıya getirecek. Milli takımda uzun yıllar birlikte forma giyen iki eski futbolcunun teknik direktör olarak rakip olması, maçı daha da ilgi çekici kılıyor.

ARDA TURAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan, aktif futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adım attı. Turan, teknik direktörlük kariyerinde Eyüpspor'u çalıştırdı ve takımı Süper Lig'e taşıdı. Eyüpspor'la Süper Lig'de de