Arda Turan Beşiktaş'ın teknik direktörü mü olacak? Arda Turan ne açıklama yaptı? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları devam ederken Arda Turan ismi yeniden gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Siyah-beyazlı kulübün genç teknik adamla temas kurduğu öne sürülürken, “Arda Turan Beşiktaş’ın yeni hocası mı olacak?” sorusu taraftarların odağına yerleşti. Sürece ilişkin gelişmeler merakla takip edilirken, Arda Turan’ın verdiği yanıt da dikkat çekti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ARDA TURAN MI OLACAK?

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ederken, Arda Turan ismi gündeme geldi. Ancak gelen bilgilere göre genç teknik adamın siyah-beyazlı kulübe kesin bir “evet” yanıtı vermediği, karar vermek için süre istediği öne sürüldü. Arda Turan’ın Avrupa’dan gelebilecek teklifleri de değerlendirmek istediği ifade ediliyor. Bu nedenle Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünün Arda Turan olduğu yönündeki iddialar henüz netlik kazanmış değil.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Ortaya atılan iddialara göre Beşiktaş yönetimi Arda Turan ile temas kurdu ve teknik direktörlük için teklif sundu. Arda Turan’ın ise bu teklife teşekkür ettiği, ancak hemen karar vermek yerine süre istediği belirtildi. Genç çalıştırıcının ayrıca Avrupa kulüplerinden gelebilecek teklifleri de görmek istediği ifade ediliyor. Resmi bir anlaşma ya da açıklama ise henüz yapılmadı.

SERDAL ADALI DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın teknik direktör listesinde Arda Turan’ın üst sıralarda yer aldığı belirtildi. Fanatik’in haberine göre Adalı’nın, Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK SONRASI GÜNDEM OLDU

Arda Turan, bu sezon Shakhtar Donetsk ile lig şampiyonluğu yaşamıştı. Genç teknik adamın Avrupa’daki başarısı sonrası birçok kulübün radarına girdiği konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ’A TEŞEKKÜR ETTİ

Haberde Arda Turan’ın Beşiktaş’tan gelen teklif için teşekkür ettiği aktarıldı. Ancak genç teknik adamın karar vermek için Serdal Adalı’dan süre istediği belirtildi.

AVRUPA TEKLİFLERİNİ BEKLİYOR

Arda Turan’ın Avrupa’dan gelebilecek teklifleri görmek istediği ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesinin beklendiği kaydedildi.

ŞENOL GÜNEŞ İDDİASI SONRASI YENİ İSİM

Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediğini söylemişti. Bu gelişmenin ardından Arda Turan isminin ön plana çıkması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ’TA GÖZLER YENİ HOCADA

Siyah-beyazlı camiada teknik direktör konusunda alınacak karar büyük merak konusu oldu. Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde yeni hocayı netleştirmesi bekleniyor.