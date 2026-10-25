Arda Kızıldağ kimdir? 13 dakikada oyundan alınan Gaziantep FK stoperi formasını çıkardı

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Gaziantep Fk'nın stoperi Arda Kızıldağ, Erzurumspor maçında sahada 13 dakika kaldı. İkinci yarının başında oyuna giren 28 yaşındaki futbolcu, 58. dakikada yerini Sabahattin Destici'ye bırakınca formasını çıkardı, maçı tribünden izleyen teknik direktör Orhan Ak'a tepki gösterdi ve maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına yürüdü.

Maçı Erzurumspor 3-1 kazandı.

ARDA KIZILDAĞ ERZURUMSPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Arda Kızıldağ, Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan Erzurumspor maçında devre arasında oyuna girdi ve 58. dakikada oyundan alınınca formasını çıkarıp soyunma odasına gitti. Yerine Sabahattin Destici girdi. Kızıldağ'ın kenara gelirken tepki gösterdiği isim ise maçı yedek kulübesi yerine tribünden takip eden teknik direktör Orhan Ak'tı.

ARDA KIZILDAĞ KİMDİR?

Arda Kızıldağ, Gaziantep FK forması giyen Türk stoper. Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği'nde başlayan oyuncu, ilk iki sezonunu kiralık olarak Ankara'nın bir başka takımı Hacettepe'de geçirdi ve Gençlerbirliği'ndeki sözleşmesi bitince yenilemeyip 2022 yazında Gaziantep'e gitti. Boyu 1,87 metre.

ARDA KIZILDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Arda Kızıldağ 28 yaşında. 15 Ekim 1998'de doğdu; Gaziantep FK'ya imza attığı Haziran 2022'de 23 yaşındaydı.

ARDA KIZILDAĞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Arda Kızıldağ profesyonel kariyerinde dört kulübün formasını giydi: Gençlerbirliği, Hacettepe, Gaziantep FK ve Ankaragücü. Gençlerbirliği onu 22 Ağustos 2017'de Hacettepe'ye kiraladı, 2018 yazında bir sezon için yine aynı takıma gönderdi ve stoper ancak 2019'da kulübüne döndü.

Gaziantep FK, 16 Haziran 2022'de oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Şubat 2023'te sezonun geri kalanı için Ankaragücü'ne kiralandı. O yaz Gaziantep'e döndü ve o günden beri bu takımda oynuyor.

ARDA KIZILDAĞ MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Arda Kızıldağ genç milli takımlarda oynadı, A Milli Takım'da ise forma giymedi. 2020'de 21 yaş altı milli takımda bir, 2022'de 23 yaş altı milli takımda dört maça çıktı; Gaziantep'e transfer olduğu haberlerde de genç milli futbolcu olarak geçiyordu.