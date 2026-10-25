Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arda Kızıldağ kimdir? 13 dakikada oyundan alınan Gaziantep FK stoperi formasını çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Erzurumspor'a 3-1 yenildi. Maçtan geriye kalan görüntülerden biri stoper Arda Kızıldağ'ındı: devre arasında oyuna giren Kızıldağ, 58. dakikada kenara çağrılınca formasını çıkarıp soyunma odasına gitti. Arda Kızıldağ kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Gaziantep FK stoperi hakkında bilinenler.

Gaziantep Fk'nın stoperi Arda Kızıldağ, Erzurumspor maçında sahada 13 dakika kaldı. İkinci yarının başında oyuna giren 28 yaşındaki futbolcu, 58. dakikada yerini Sabahattin Destici'ye bırakınca formasını çıkardı, maçı tribünden izleyen teknik direktör Orhan Ak'a tepki gösterdi ve maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına yürüdü.

Maçı Erzurumspor 3-1 kazandı.

ARDA KIZILDAĞ ERZURUMSPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Arda Kızıldağ, Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan Erzurumspor maçında devre arasında oyuna girdi ve 58. dakikada oyundan alınınca formasını çıkarıp soyunma odasına gitti. Yerine Sabahattin Destici girdi. Kızıldağ'ın kenara gelirken tepki gösterdiği isim ise maçı yedek kulübesi yerine tribünden takip eden teknik direktör Orhan Ak'tı.

ARDA KIZILDAĞ KİMDİR?

Arda Kızıldağ, Gaziantep FK forması giyen Türk stoper. Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği'nde başlayan oyuncu, ilk iki sezonunu kiralık olarak Ankara'nın bir başka takımı Hacettepe'de geçirdi ve Gençlerbirliği'ndeki sözleşmesi bitince yenilemeyip 2022 yazında Gaziantep'e gitti. Boyu 1,87 metre.

ARDA KIZILDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Arda Kızıldağ 28 yaşında. 15 Ekim 1998'de doğdu; Gaziantep FK'ya imza attığı Haziran 2022'de 23 yaşındaydı.

ARDA KIZILDAĞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Arda Kızıldağ profesyonel kariyerinde dört kulübün formasını giydi: Gençlerbirliği, Hacettepe, Gaziantep FK ve Ankaragücü. Gençlerbirliği onu 22 Ağustos 2017'de Hacettepe'ye kiraladı, 2018 yazında bir sezon için yine aynı takıma gönderdi ve stoper ancak 2019'da kulübüne döndü.

Gaziantep FK, 16 Haziran 2022'de oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Şubat 2023'te sezonun geri kalanı için Ankaragücü'ne kiralandı. O yaz Gaziantep'e döndü ve o günden beri bu takımda oynuyor.

ARDA KIZILDAĞ MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Arda Kızıldağ genç milli takımlarda oynadı, A Milli Takım'da ise forma giymedi. 2020'de 21 yaş altı milli takımda bir, 2022'de 23 yaş altı milli takımda dört maça çıktı; Gaziantep'e transfer olduğu haberlerde de genç milli futbolcu olarak geçiyordu.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme: Bunu duymasın

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Çok hızlı geçtin' dedi, saldırıya uğradı! Adana'da yol ortasındaki gerginlik kamerada

Hızlı geçen sürücüyü uyardılar! Gerisi araç kamerasında
İstanbul Barosu seçimlerinde ilginç anlar: Başkan adayı kürsüye çıkıp türkü söyledi

Baro seçiminde ilginç anlar! Başkan adayı kürsüde türkü okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten'e saygı dolu karşılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saygı dolu jest! Elini öpmek isteyince...
Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Fon soruşturmasında adı geçen Ertan Aydın hakkında karar verildi
Antalya'da parktaki köprüden 25 metre aşağı düştü! Kurtarma operasyonu 2 saat sürdü

Adımını attı, havada yürür gibi gitti! 25 metreden düştü
Bartın'da maçın son dakikasında yere yığılan futbolcu kalp krizi geçirdi! 35 yaşındaki Akın Karaaslan anjiyoya alındı

90+3'te yere yığıldı, ambulans sahaya girdi! Teşhis kalp krizi
31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar

31 yıl sonra köylerine dönmek için tek bir istekleri var