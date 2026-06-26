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Arda Güler ne açıklama yaptı? Türkiye, ABD maçından sonra Arda Güler FIFA Dünya Kupası maçları ile ilgili ne dedi?

Arda Güler ne açıklama yaptı? Türkiye, ABD maçından sonra Arda Güler FIFA Dünya Kupası maçları ile ilgili ne dedi?
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Arda Güler'in ABD maçı sonrası yaptığı açıklamalar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en çok konuşulan konuları arasına girdi. A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan genç yıldız, turnuvadaki performanslarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Peki, Arda Güler ne açıklama yaptı? Türkiye, ABD maçından sonra Arda Güler FIFA Dünya Kupası maçları ile ilgili ne dedi?

A Milli Futbol Takımı'nın ABD karşısında aldığı galibiyetin ardından Arda Güler'in yaptığı açıklamalar futbol gündemine damga vurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Türkiye'nin performansına ilişkin öz eleştiride bulunan milli futbolcu, takım olarak beklentilerin altında kaldıklarını ifade etti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARDA GÜLER NE AÇIKLAMA YAPTI?

Arda Güler, "Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı. İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik." ifadelerini kullandı.

İLK GOLÜMÜZ ARDA'DAN

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Arda Güler'den geldi. Ay-yıldızlı ekibin 10. dakikada gelişen atağında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Arda, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

OLAY NEDİR?

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. Arda Güler, ABD'yi 3-2 yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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