Haberler

Aralık enflasyon beklentisi! 2026 memur ve emekli maaşını etkileyecek Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Aralık enflasyon beklentisi! 2026 memur ve emekli maaşını etkileyecek Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aralık enflasyon beklentisi! Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay düzenli olarak yayımladığı enflasyon verileri için aralık ayı süreci başladı. Aralık enflasyon ne zaman açıklanacak? Yılın son ayına ilişkin çalışma, aylık artışın yanı sıra yıllık enflasyon oranının da netleşmesini sağlayacak. İşte Aralık enflasyon beklentisi!

Aralık ayı enflasyon oranına ilişkin takvim ve beklentiler ekonomi gündeminin başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Aralık enflasyon ne zaman açıklanacak?

ARALIK ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın başında kamuoyuyla paylaşılan enflasyon verileri için aralık ayı araştırması devam ediyor. Normal takvime göre veriler ayın üçüncü günü açıklanıyor ancak ocak ayının ilk günlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle takvimde değişiklik oluştu.

Bu kapsamda aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte 2025 yılının tamamını kapsayan yıllık enflasyon verilerinin 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Açıklanacak verilerle birlikte temmuz ayından bu yana oluşan aylık artışların yıllık toplam üzerindeki etkisi de netleşmiş olacak.

ARALIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, aralık ayına ilişkin beklentilerde güncellemeye gidildi. Bir önceki ankette yüzde 1,16 olarak yer alan aralık ayı enflasyon beklentisi, son ankette yüzde 1,08 olarak kayda geçti.

Aralık enflasyon beklentisi! 2026 memur ve emekli maaşını etkileyecek Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Ankette yer alan yıl sonu enflasyon tahmininde de değişiklik yapıldı. Buna göre yıl sonu için öngörülen oran yüzde 32,20 seviyesinden yüzde 31,17'ye çekildi.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic'ten yanıt geldi

Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına yanıt geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
Pitbull bir anda içeriye girdi! Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı

Cuma namazında resmen kendine kurban aradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü

Gözde tatil ilçesinde ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
title