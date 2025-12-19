Aralık enflasyon beklentisi! 2026 memur ve emekli maaşını etkileyecek Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon oranına ilişkin takvim ve beklentiler ekonomi gündeminin başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Aralık enflasyon ne zaman açıklanacak?

ARALIK ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın başında kamuoyuyla paylaşılan enflasyon verileri için aralık ayı araştırması devam ediyor. Normal takvime göre veriler ayın üçüncü günü açıklanıyor ancak ocak ayının ilk günlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle takvimde değişiklik oluştu.

Bu kapsamda aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte 2025 yılının tamamını kapsayan yıllık enflasyon verilerinin 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Açıklanacak verilerle birlikte temmuz ayından bu yana oluşan aylık artışların yıllık toplam üzerindeki etkisi de netleşmiş olacak.

ARALIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, aralık ayına ilişkin beklentilerde güncellemeye gidildi. Bir önceki ankette yüzde 1,16 olarak yer alan aralık ayı enflasyon beklentisi, son ankette yüzde 1,08 olarak kayda geçti.

Ankette yer alan yıl sonu enflasyon tahmininde de değişiklik yapıldı. Buna göre yıl sonu için öngörülen oran yüzde 32,20 seviyesinden yüzde 31,17'ye çekildi.