Aral Şimşir hangi takımda oynuyor, Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı, Aral Şimşir kimdir?

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Aral Şimşir, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyiyor. Danimarka'da Midtjylland formasıyla yıldızlaşan milli futbolcu, 2026 yazında rekor bir bedelle bordo mavili kulübe transfer oldu. İşte Aral Şimşir hakkında merak edilen tüm detaylar.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Aral Şimşir, Trabzonspor'da oynuyor. Milli futbolcu, Temmuz 2026'da Midtjylland'dan Trabzonspor'a transfer oldu ve bordo mavili kulüple 4 yıllık sözleşme imzaladı.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Danimarka'da HB Køge altyapısında başlayan Aral Şimşir, 2017 yılında Midtjylland altyapısına katıldı. Midtjylland'da A takıma yükselen Aral, 2022 yılında kiralık olarak Norveç ekipleri Jerv ve Lillestrøm'de forma giydi. Midtjylland ile 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında Danimarka Süper Ligi, 2025-2026 sezonunda ise Danimarka Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2025-2026 sezonunda Danimarka Süper Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilen Aral, ardından Trabzonspor'a transfer oldu.

Aral Şimşir futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

HB Køge (altyapı)

Midtjylland (altyapı ve A takım)

Jerv (kiralık, 2022)

Lillestrøm (kiralık, 2022)

Trabzonspor (2026-)

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?

Aral Şimşir, hızı, dripling yeteneği ve gol katkısıyla öne çıkan bir kanat oyuncusu. Danimarka'da gösterdiği performansla ligin en iyi oyuncusu seçilen Aral, A Milli Takım'da da forma şansı buldu.

ARAL ŞİMŞİR KAÇ YAŞINDA?

19 Haziran 2002 doğumlu olan Aral Şimşir, 24 yaşında.

ARAL ŞİMŞİR NERELİ?

Aral Şimşir, Danimarka'nın Køge kentinde doğdu. Türk kökenli bir ailenin çocuğu olan Aral, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Aral Şimşir, kanat mevkisinde görev yapıyor.

ARAL ŞİMŞİR MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Aral Şimşir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.